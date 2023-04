Le film Super Mario Bros. se dirige vers un autre week-end record

Le film Super Mario Bros. aura un autre week-end incroyable au box-office. Après être devenu le film d’animation le plus rentable de tous les temps lors de son premier week-end, il semble que le hit Illumination ne fait que commencer.





Le film devrait rapporter 80 millions de dollars, mais comme cela s’est produit la semaine dernière, il pourrait facilement dépasser les attentes. Si tel est le cas, le plombier italien pourrait détrôner Elsa et conserver le record du box-office de la deuxième semaine qui Congelé 2 détient actuellement, dépassant 85,9 millions de dollars. N’importe lequel de ces chiffres sera plus que suffisant pour rester en tête du box-office, laissant derrière les sorties de cette semaine : Renfield et Le pape exorciste.

Hier, Le Film Super Mario Bros. a dépassé la barre des 500 millions de dollars après seulement une semaine dans les salles. C’est encore à voir, mais Super Mario Bros, Film a une chance d’atteindre l’échelon supérieur des films les plus rentables, rejoignant peut-être la liste des 10 meilleurs d’ici la fin de sa course si le succès au box-office se poursuit.

Super mario est déjà le film le plus rentable de l’année au box-office national, et il a récemment dépassé Warcraft (439 millions de dollars dans le monde) pour remporter le titre de l’adaptation de jeu vidéo la plus rentable de tous les temps.





Le Super Mario Bros. génère des critiques mitigées

Outre ses performances incroyables au box-office, Le Film Super Mario Bros. n’est pas si bien accepté par les critiques. À l’heure actuelle, avec 232 critiques, le film a un score de 58% des critiques des critiques sur Rotten Tomatoes, contrastant avec le score élevé de 96% que le public a donné.

Ce n’est pas la première fois que la différence entre les critiques et le public est si grande. Les fans ne s’inquiètent pas de ce que disent les médias, d’autant plus que le film se porte si bien en ce qui concerne les chiffres et les ventes de billets.

Bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation d’Illumination ou d’Universal Pictures, les possibilités d’un Super Mario Bros. suite sont énormes, ce qui a même été taquiné par les acteurs et certaines personnes derrière le projet. Compte tenu de son succès, Mario pourrait rapidement devenir une franchise avec plus de films et de retombées à venir.

Dans le film, alors qu’ils travaillent sous terre pour réparer une conduite d’eau, les plombiers de Brooklyn Mario (Chris Pratt) et son frère Luigi (Charlie Day) sont transportés dans un tuyau mystérieux et errent dans un nouveau monde magique. Mais lorsque les frères sont séparés, Mario se lance dans une quête épique pour retrouver Luigi.