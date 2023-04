Polémique dans The Last of Us : ils assurent que Pedro Pascal a accusé plus que Bella Ramsey

in

HBO

Un rapport publié par Variety a révélé les salaires des deux protagonistes de l’émission à succès de HBO.

© IMDbLe dernier d’entre nous.

HBO a lancé en janvier l’une des séries les plus attendues de l’année : Le dernier d’entre nous. Avec un casting mené par Bella Ramsey et Pedro Pascalla série a été réalisée par Craig Mazin (Tchernobyl) et Neil Druckman (créateur du jeu vidéo Play Station). Les fans de la série de jeux vidéo étaient ravis de voir comment elle s’adapterait au petit écran.

La série se déroule dans un futur post-apocalyptique dans lequel l’humanité a été décimée par un virus qui transforme les gens en êtres stupides et violents. Joël (Pascal) est un survivant endurci qui est embauché pour escorter Ellie (Ramsey), une jeune fille de 14 ans qui pourrait être la clé pour trouver un remède contre le virus. En cours de route, ils font face à des dangers et à des défis qui testent leur relation.

Le dernier d’entre nous ce fut un succès retentissant en termes d’audience. Selon l’étude nielsenle premier épisode de la série a attiré 4,7 millions de téléspectateurs, tandis que le dernier épisode a été regardé par 8,2 millions de personnes.

Bien que la série comporte deux personnages principaux, Variété a récemment fait état de l’énorme écart de rémunération entre les deux chefs de file. Alors que Pierre Pascal a gagné un salaire impressionnant de 600 000 € par épisode, Bella Ramsey il a reçu beaucoup moins : environ 70 000 € par numéro.

+Quand la deuxième saison de The Last of Us est-elle diffusée ?

Les fans de Le dernier d’entre nous ils devront attendre encore un peu pour voir la deuxième saison de la série. Selon les médias spécialisés, le prochain opus pourrait ne pas sortir avant fin 2024 ou début 2025. Bien que l’attente puisse être longue, les fans sont certains que cela en vaudra la peine lorsque la nouvelle saison arrivera enfin à l’écran.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?