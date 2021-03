« El Chavo del 8 »: tous les problèmes de santé dont Roberto Gómez Bolaños a souffert dans son enfance

« El Chavo del Ocho”Est ​​la célèbre comédie télévisée mexicaine créée par Roberto Gómez Bolaños et produite par Televisa. Elle a été diffusée en tant que série indépendante le 26 février 1973 et s’est terminée le 7 janvier 1980. La série a gagné une énorme popularité en Amérique latine, au Brésil, en Espagne et dans d’autres pays.

Le thème principal de la série est « L’éléphant n’oublie jamais », de Jean-Jacques Perrey, basé sur Opération de mars turque de Ludwig van Beethoven. Le spectacle suit les aventures du personnage principal, un pauvre orphelin surnommé « Le garçon« , joué par le créateur du spectacle, Roberto Gómez Bolaños « Chespirito »et leurs amis, qui provoquent souvent des conflits.

Ces conflits étaient toujours de nature comique, entre lui et les autres habitants d’un complexe de logements sociaux fictif, ou, comme on l’appelle dans Mexique, quartier. L’idée du spectacle est venue d’un croquis réalisé par Gomez Bolaños où un garçon de 8 ans a concouru avec un vendeur de ballons dans un parc, ledit sketch a été diffusé pour la première fois sur 27 avril 1972.

Le spectacle a accordé une grande importance au développement des personnages, auxquels une personnalité distinctive a été attribuée. Depuis le début, Gomez Bolaños a décidé que Le garçon Il serait destiné à un public adulte, bien que le programme lui-même soit consacré aux adultes jouant des enfants, il a réussi à gagner le cœur de tout le monde avec sa performance.

PROBLÈMES DE SANTÉ DE L’ENFANT DE ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS

Roberto Gómez Bolaños comme un enfant. (Photo: Archives Excelsior)

Roberto Gómez Bolaños, il est né le 21 février 1929 dans le grand Mexico, leurs parents étaient Francisco Gomez Oui Elsa Bolaños Cacho. Il partageait la vie avec ses deux frères; Francisco Oui Horatio avec qui il a grandi. Sa famille était très proche et ce n’est qu’à la mort de son père que les choses ont changé.

La cause de la mort de son père était due à un accident vasculaire cérébral causé par la syphilis, la mort de Francisco Gomez c’est arrivé quand Robert juste eu 6 ans d’âge. A cet âge et en raison de la situation économique que souffre sa famille, il a eu son premier contact avec le monde artistique puisqu’il s’est approché sans réfléchir d’un cirque près de chez lui.

El chapulin, une des interprétations de Roberto Gómez Bolaños. (Photo: Televisa)

Là, petit à petit, il a appris comment ceux qui y travaillaient ont réussi à donner vie à leurs personnages, ce qui lui a attiré une grande attention à l’intérieur. Quand j’étais petit Robert Il n’était pas en pleine santé, on pensait qu’il ne pourrait pas naître, mais son oncle médical a réussi à le mettre au monde. Son enfance n’a pas du tout été facile.

Après avoir perdu son père, il a continué sa vie de famille mais 4 ans plus tard, Robert à ses 10 ans il a dû abandonner l’école pendant environ un an pour suivre un traitement et se rétablir. C’est parce qu’il a été mordu par un chien qu’il avait adopté, qu’il a ensuite dû injecter autour de quelques 20 fois dans l’estomac pour son traitement antirabique.

Roberto Gómez Bolaños et Florinda Meza (Photo: Instagram)

Sa vie a continué à avancer, il a fait du football pendant quelques années, jusqu’à ce qu’il entame l’université pour étudier l’ingénierie, ce qui pour le terminer, il a commencé à chercher un emploi. Il a décroché un apprentissage à la radio et à la télévision. Petit à petit, il a grimpé jusqu’à ce qu’il puisse aider avec les livrets de Pedro Vargas.

Il a réalisé de grandes choses en tant qu’écrivain et peu à peu il s’est aventuré dans le théâtre, ce qui lui a ouvert d’autres portes dans sa carrière pour en arriver là où il en était. Heureusement, il n’avait plus de problèmes de santé, réussissant à avoir une vie bien remplie jusqu’à sa vieillesse. Aujourd’hui pour aujourd’hui Roberto Gómez Bolaños Il est rappelé dans le monde entier.