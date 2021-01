Un nouveau redémarrage de Spy Kids est en préparation par le réalisateur original

Robert Rodriguez reviendra pour écrire et réaliser le nouveau film.

Préparez-vous pour plus Enfants espion, car il a été signalé qu’un nouveau redémarrage est en cours.

Selon les rapports de Date limite, Spy Kids est sur le point d’être repensé et redémarré pour le grand écran, avec le scénariste et réalisateur original Robert Rodriguez à bord. Il se concentrera également sur une famille multiculturelle d’espions internationaux.



Le redémarrage de Spy Kids est en cours de développement. Image: Films de dimension

Le dernier live-action Enfants espion tranche a été publiée en 2011. Spy Kids 4: tout le temps du monde était une suite autonome de Spy enfants 3 avec Jessica Alba, Jeremy Piven, Joel McHale, Rowan Blanchard et Mason Cook. Alexa PenaVega et Daryl Sabara sont également revenus en tant que Carmen et Juni Cortez.

Un animé Enfants espion La série de redémarrage est également actuellement diffusée sur Netflix.

Spy Kids 5 en 5D a déjà été annoncé par Dimension Films mais a été rapidement retardé après que Blanchard et Cook se sont engagés dans d’autres projets de séries télévisées. Maintenant, il ressemble à Espion enfants 5 pourrait enfin arriver.

On ne sait pas encore si le nouveau Enfants espion Le film sera un redémarrage complet de la franchise que nous connaissons et aimons, avec de nouveaux personnages et une nouvelle famille à connaître, ou s’il continuera dans la lignée familiale avec Blanchard et Cook, ou le bébé de Espion enfants 4.

Quoi qu’il en soit, nous le prendrons. Rendez-vous au cinéma!

