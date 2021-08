Charlie Cox dans le rôle de Daredevil taquiné dans Spider-Man: No Way Home Trailer Footage?

La bande-annonce nouvellement et maintenant officiellement publiée de Spider-Man: No Way Home révèle-t-elle le retour de Charlie Cox en tant que héros de Marvel, Matt Murdock AKA casse-cou? Les images ont tellement de choses à voir, à remettre en question et à retomber en admiration qu’il est assez difficile de reprendre votre souffle, mais heureusement, certains fans ont risqué les yeux secs et regardent sans ciller chaque image, beaucoup croyant que Matt Murdock est de retour.

De plus, j’ai besoin des meilleurs détectives d’Internet pour me dire si ces mains appartiennent à Charlie Cox. Merci. pic.twitter.com/vcp4hRETKQ – dr kirk hamilton esq (@kirkofdoom) 24 août 2021

La brève scène qui fait parler les fans se produit vers le début de la Spider-Man : Pas de chemin à la maison bande-annonce, au cours de laquelle Peter Parker est vu assis dans une salle d’interrogatoire et est obligé de défendre ses activités en tant que sympathique robot de quartier. Au cours de cette discussion animée, le torse d’un homme mystérieux est vu, et il semble qu’il donne à Peter des conseils juridiques bien nécessaires…

S’IL VOUS PLAÎT SOYEZ CHARLIE COX, MATT MURDOCK pic.twitter.com/LGybLAsZcb — Plathanos ???????????? #HIVESZN (@SavinTheBees) 24 août 2021

Des rumeurs concernant le retour de Charlie Cox en tant qu’itération Netflix de Daredevil circulent depuis un certain temps, beaucoup pensant qu’il serait ramené dans la mêlée pour ses capacités d’avocat, plutôt que pour son penchant pour battre les gars avec des bâtons.

ESSAYEZ DE ME DIRE CES MAINS SONT MATT MURDOCK pic.twitter.com/drNiu3ff0v – sam #1 (@stqrkswilson) 24 août 2021

Les fans observateurs pensent que vous revoyez ce même personnage en pleine vue (mais floue) et, honnêtement, les preuves sont assez convaincantes.

NOTRE GARÇON EST DE RETOUR pic.twitter.com/NgKmMhSWYy – Trey (@TheTreyinator) 24 août 2021

Bien sûr, certains restent sceptiques, après tout cela semble un peu trop beau pour être vrai, mais ils sont néanmoins prêts à croire.

J’aime la théorie « c’est Charlie Cox parce que Matt Murdock porte beaucoup de chemises blanches ». cuirassé. – Kelsey Hammer (@Kel_Hammer) 24 août 2021

D’autres quant à eux sont juste heureux de voir la communauté se rassembler…

Je veux être sur le compte rendu disant que ce sont absolument les avant-bras de l’avocat du casse-cou – MISES À JOUR DE BANDANA WADDLE DEE (@avividrose_) 24 août 2021

Les fans espèrent le retour de Charlie Cox depuis l’annulation surprise de Netflix casse-cou. L’événement le plus récent pour obtenir le moulin à rumeurs a impliqué l’acteur annulant une apparition à venir au Celebrity Fan Fest basé à San Antonio. Cette annulation soudaine est intervenue au milieu des informations faisant état de nouvelles prises de vue pour le Homme araignée suite, amenant beaucoup à croire que Cox sera à nouveau l’homme sans peur.

Maintenant que suffisamment de temps s’est écoulé et que les droits sur les propriétés de Marvel Netflix sont revenus à Marvel Studios, des rumeurs ont rapidement commencé à se répandre selon lesquelles Charlie Cox reviendrait en tant que Matt Murdock, Daredevil ou les deux dans le prochain Spider-Man : Pas de chemin à la maison, avec des rapports affirmant même qu’il avait filmé pendant une courte période sur le projet. Considérant que nous savons maintenant que la suite de Marvel attirera des méchants tels que Doctor Octopus et Green Goblin d’autres franchises complètement distinctes, ramener Charlie Cox’s Daredevil devrait être assez simple en comparaison.

Selon certaines rumeurs, Charlie Cox ferait également une apparition dans la prochaine série Disney + Elle-Hulk, ce qui signifie que la stratégie de Marvel pourrait être de réintroduire lentement certaines des versions Netflix des personnages à travers des camées éparpillés dans le MCU avant de les lancer à nouveau dans leurs propres franchises.

Réalisé par Jon Watts, Spider-Man No Way Home trouve la vie et la réputation de notre héros Peter Parker bouleversées après que son identité a été exposée aux mains de Mysterio lors de la finale de Spider-Man : Loin De la maison. Cherchant l’aide de Stephen Strange pour essayer de tout réparer, les choses deviennent rapidement beaucoup plus dangereuses et Parker doit trouver ce que signifie vraiment être Spider-Man.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Si vous aussi, vous souhaitez regarder la bande-annonce pour voir si vous apercevez Matt Murdock, elle peut être trouvée avec l’aimable autorisation de Sony Pictures Entertainment.

Sujets : Spider-Man : No Way Home, Daredevil