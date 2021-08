Into The Spider-Verse: le producteur réagit à la bande-annonce de No Way Home

Defender Spider Ball Splitter 4 x 16A 110V

Description du produit Innovative, stackable 4-way power splitter exclusively designed by Defender for easy and reliable power distribution. Tough, durable nylon and rubber casing with handy cable management system. Allows simultaneous connection fo 4 x 16A applications. Rubber strap ensures the cable is fixed and tidy when not in use. Integrated handle enables easy transportation. IP44 rating for optimum safety in dusty environments. BSEN 6500 compliant. Supplied with 16A 110V plug and 3m cable. Dimensions 230 x 230 x 190mm. Weight 2.4kg. Nom de marque Defender Code produit E13200 Taille de l'emballage 0.54 x 0.45 x 0.28 cm Poids du colis 10 Kg approximativement