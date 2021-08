Célèbre qui aime le whisky

Né en Irlande, le whisky est l’une des boissons les plus appréciées sur le marché du brandy. En effet, au fil des siècles, elle a fait l’objet d’un minutieux processus artisanal qui en fait une liqueur illustre qui parcourt le monde avec plus de 100 distilleries dans chaque pays où elle est arrivée grâce au fait que les paysans ont installé d’innombrables alambics faits maison. en 1496.

Cependant, au fil des décennies, le whisky a fait de même et, par conséquent, il convient de noter que, depuis longtemps, il a cessé d’être une boisson réservée aux hommes. Désormais, non seulement il a une portée mondiale, mais il est aussi choisi par de nombreuses femmes, rompant ainsi avec les stéréotypes imposés par la société.

Le whisky est l’une des boissons les plus acclamées.



C’est parce que l’expansion du whisky, comme JamesonDe plus, son arrivée dans des pays comme les États-Unis et le Canada a permis d’ouvrir de nombreuses distilleries, dont une à Hollywood. La ville de Los Angeles, connue pour être le lieu où opère la magie du cinéma et des séries, est également une grande fan de cette boisson.

A tel point que, habituées à cette boisson au cours de leurs productions, de nombreuses célébrités ont également trouvé un amour pour le whisky hors de l’écran. Il y a six femmes emblématiques qui aiment cette boisson et, maintenant, nous vous les présentons.

6 célébrités qui aiment le whisky :

6. Meryl Streep :

Meryl Streep appréciant le whisky.



Connue pour être l’une des femmes les plus polyvalentes d’Hollywood, c’est à la quarantaine que Meryl Streep a démontré son amour pour le whisky. Grâce à un appel vidéo avec ses collègues de l’emblématique Maman mia, où ils ont tous chanté des chansons, elle a ébloui en utilisant une bouteille de whisky comme micro et en prenant un verre entre vers et vers.

5. Lady Gaga :

Lady Gaga est l’une des fans de whisky. Photo : (Getty)



Elle est l’une des artistes les plus excentriques au monde. La chanteuse et actrice se déclare, dans la mesure du possible, fan de whiskey irlandais, en particulier de Jameson. En fait, cette marque a augmenté ses ventes puisqu’elle s’est déclarée liée à son produit.

4. Halle Berry :

Halle Berry au Comic On de San Diego. Photo : (Getty)



C’est en 2017 que l’actrice a clairement indiqué que sa boisson préférée était le whisky. Lors du San Diego Comic Con, où il a présenté son film Kingsman : le cercle d’or. Jonathan Ross, le modérateur de l’époque, a partagé une bouteille avec l’ensemble du casting, mais c’est elle qui, d’un trait et sans respirer, a avalé toute sa portion.

3. Ava Gardner :

Ava Gardner.



Elle était l’une des actrices les plus glamour et les plus prestigieuses d’Hollywood. Et sans aucun doute, il a été encouragé à briser les préjugés avec le whisky. En fait, c’était l’une de ses boissons préférées. Dans l’une de ses lignes les plus célèbres, il a admis qu’il voulait «vivre jusqu’à 150 ans et que le dernier jour il voulait un verre de whisky à la main«

2. Hillary Clinton :

Hillary Clinton. Photo : (Getty)



Elle était l’une des femmes politiques les plus importantes des États-Unis. Mariée à l’ancien président du pays d’Amérique du Nord, Bill Clinton, Hillary a provoqué une révolution lorsqu’elle a été vue en train de boire du whisky pour la première fois. Mais ensuite, elle s’est laissée photographier en savourant cette boisson.

1. Rihanna :

Rihanna chante au whisky. Photo : (Getty)



Comme Lady Gaga, la chanteuse barbadienne est aussi fan de la Jameson. À tel point qu’il l’a même inclus dans ses chansons. Sur ta chanson thème Plus haut, Il dit: « Ce whisky m’a fait me sentir jolie, donc désolé si je suis impoli”.