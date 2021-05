Watch Dogs Legion ajoute de nouveaux personnages, missions et agents

Watch Dogs Legion a ajouté une tonne de nouveau contenu aujourd’hui – dont une grande partie est gratuite pour tout le monde! Dans le cadre d’une nouvelle mise à jour sur PlayStation 5 et PS4, vous pourrez recruter deux nouveaux types d’agents dans votre équipe: un DJ et un premier répondant. Les deux ont des capacités uniques associées à leur travail, de sorte que le premier intervenant peut améliorer ses coéquipiers avec un bouclier, par exemple.

Ensuite, il y a cinq nouvelles capacités opérationnelles que vous pouvez expérimenter, y compris Second Wind qui récupère la santé lorsque vous battez un ennemi et Pickpocket qui gagne de l’argent à chaque retrait que vous faites. Vous pouvez également personnaliser la coiffure et les tatouages ​​de vos agents, ce qui vous permet de leur donner un look différent.

Si cela ne suffit pas, il y a trois nouvelles missions en coopération à compléter et deux gadgets supplémentaires à utiliser. Ceux-ci incluent le drone de défense ponctuelle, qui vous permet efficacement d’invoquer des boucliers pour vous et vos coéquipiers, ainsi que le drone gardien qui vous aidera à vous escorter, vous et vos alliés, à travers les zones armées.

Enfin, si vous possédez le Season Pass, vous pourrez désormais jouer en tant que héros nommé Mina Sidhu en ligne et hors ligne. Elle a des capacités uniques, y compris le contrôle mental, vous permettant efficacement d’infiltrer les forteresses ennemies en utilisant ses pouvoirs psychiques. Et Swipe Right, une nouvelle mission solo, est désormais jouable dans son intégralité.

C’est beaucoup de contenu, et Ubisoft n’est pas terminé: de nouvelles fonctionnalités multijoueurs et l’extension Bloodline annoncée précédemment devraient toutes sortir plus tard cette année. Et, bien sûr, comme indiqué précédemment: une mise à jour de 60 images par seconde est prévue pour la version de nouvelle génération à un moment donné dans le futur.