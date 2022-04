Sam Raimi taquine Spider-Man 4 : « Tout est possible »

Homme araignée les fans du monde entier dépensent encore de l’argent pour voir Pas de retour à la maison sur grand écran des mois après sa première en décembre, grâce aux retours des populaires Spider-Men d’univers de films alternatifs. Bien sûr, cela inclut Tobey Maguire, qui a joué à l’origine le rôle de Peter Parker dans Sam Raimi’s Homme araignée trilogie. L’acteur a remis le collant pendant Pas de retour à la maisonfaisant équipe avec L’incroyable homme-araignéeAndrew Garfield et Tom Holland du MCU.

On ne sait pas si et quand nous reverrons l’incarnation du web-slinger par Maguire, mais il est tout à fait possible que nous le voyions assez tôt. Il se trouve que Raimi est également récemment revenu à Marvel en réalisant la suite à venir Doctor Strange dans le multivers de la folie. Maguire et Raimi travaillant simultanément avec Marvel sur des projets distincts, les chances sont peut-être meilleures que jamais pour la suite précédemment abandonnée. Spiderman 4 voir enfin la lumière du jour.

Raimi lui-même a taquiné cette possibilité dans une nouvelle interview avec Fandango. Alors qu’il y a encore quelques années, il aurait sans doute jugé cela impossible, le réalisateur a désormais le sentiment que c’est le contraire qui est vrai. De retour à Marvel pour diriger Docteur étrange 2 était une assez grande surprise pour lui, alors Raimi admet maintenant que Spiderman 4 n’est pas hors de propos après tout, surtout compte tenu de son plaisir à travailler avec Maguire et Kirsten Dunst.

« Je me suis rendu compte après avoir fait Docteur étrange que tout est possible, vraiment tout dans l’univers Marvel, toutes les équipes. J’aime Toby. J’aime Kirsten Dunst. Je pense que tout est possible. Je n’ai pas vraiment d’histoire ni de plan. Je ne sais pas si Marvel serait intéressé par cela en ce moment. Je ne sais pas ce qu’ils en pensent. Je n’ai pas vraiment poursuivi cela. Mais ça sonne bien. Même si ce n’était pas un Homme araignée film, j’adorerais retravailler avec Tobey, dans un rôle différent. »

Lorsqu’on lui a demandé spécifiquement s’il voulait faire un autre projet Marvel en général après Docteur étrange 2Raimi avait ceci à dire.

« Absolument. C’est comme le meilleur coffre à jouets du monde pour pouvoir jouer à Marvel. J’adorerais revenir et raconter une autre histoire, surtout avec l’excellente gestion qu’ils ont là-bas. »

L’annulation de Spider-Man 4 a toujours hanté Sam Raimi





Sam Raimi a parlé dans le passé de la façon dont cela le dérange qu’il n’ait jamais obtenu ce quatrième Homme araignée film réalisé. En 2019, il a déclaré à Yahoo qu’il y pensait « tout le temps », admettant que chaque nouvelle Homme araignée Le film qui est sorti depuis sert essentiellement de rappel supplémentaire de l’annulation de son propre film.

« J’y pense tout le temps », a déclaré Raimi. « C’est difficile de ne pas le faire, car chaque été un autre Homme araignée le film sort ! Ainsi, lorsque vous avez un enfant à naître, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à ce qui aurait pu être. Mais j’essaie de me concentrer sur ce qui sera, et de ne pas regarder dans le passé. »

Voir Tobey Maguire de retour dans sa tenue de Spider-Man a probablement fait réfléchir Raimi Spiderman 4 encore une fois. Le temps nous dira si cela se produit, car le prochain live-action officiel Homme araignée le film n’a pas encore été annoncé.





