Charlie Brown Thanksgiving et les spéciaux de Noël reviennent à la télévision

Charlie Brown reviendra à la télévision pour les vacances après tout. Après avoir été diffusé sur ABC pendant des décennies, le Cacahuètes Les offres spéciales de vacances ont quitté le réseau de manière controversée pour une nouvelle maison sur le service de streaming Apple Apple TV +. Alors que les familles attraper les émissions spéciales à la télévision étaient devenues une tradition, l’annonce a suscité une vive controverse. Une pétition a été rapidement lancée pour convaincre Apple de laisser les émissions spéciales être diffusées à la télévision pour maintenir la tradition vivante, et plus de 262000 Cacahuètes les fans ont ajouté leurs signatures à la liste.

Maintenant, il semble qu’Apple ait pris note du contrecoup, car la société autorisera deux des Cacahuètes spéciaux à diffuser cette saison des fêtes à la télévision traditionnelle. La date limite rapporte que Un Thanksgiving Charlie Brown est désormais diffusé sans publicité sur PBS et PBS Kids le dimanche 22 novembre à 19h30 heure locale, tandis que Un Noël Charlie Brown recevra le même traitement le dimanche 13 décembre.

De plus, le Cacahuètes Les spéciaux de vacances seront également disponibles pour regarder en streaming sans publicité et en HD sur Apple TV +, et les fans pourront toujours regarder les spéciaux gratuitement à certains moments sur le streamer. Un Thanksgiving Charlie Brown commencera à diffuser le 18 novembre et sera disponible pour regarder gratuitement du 25 au 27 novembre. Un Noël Charlie Brown commencera à diffuser sur le service le 4 décembre et pourra être visionné gratuitement du 11 au 13 décembre.

le Cacahuètes le passage à Apple TV + fait partie d’un accord global avec WildBrain, Peanuts Worldwide et Lee Mendelson Film Productions. En plus d’acquérir les droits de programmation classique, l’accord fera également d’Apple TV + le nouveau foyer pour tout. Cacahuètes, qui comprend également un nouveau contenu. Dans les œuvres, de nouvelles offres spéciales de vacances mettant en vedette Charlie Brown et le gang, destinées à souligner des événements tels que la fête des mères, le jour de la Terre, le réveillon du Nouvel An et la rentrée scolaire. Une deuxième saison de la Cacahuètes séries Snoopy dans l’espace arrive également sur le service de streaming.

Cacahuètes dérive d’une bande dessinée du dimanche écrite et illustrée par Charles M. Schulz sur une période de 50 ans. Il suit un groupe de jeunes notamment dirigé par Charlie Brown et son chien Snoopy. Traduit très bien à la télévision, le premier spécial vacances — Un Noël Charlie Brown — a connu un grand succès et a même remporté un Emmy. Bien que la bande dessinée ait terminé sa diffusion en 2000, de nouvelles adaptations basées sur la série continuent de garder la franchise aussi populaire que jamais, y compris le retour de Charlie Brown au cinéma avec Le film Peanuts en 2015.

Peut-être Thanksgiving et Noël Charlie Brown les spéciaux de vacances ne seront pas sur le même réseau cette fois, mais pour ceux qui ont signé la pétition dans l’espoir de voir Cacahuètes spéciaux de retour à la télévision traditionnelle, c’est encore une très bonne nouvelle. Espérons qu’Apple maintiendra la tradition vivante en emboîtant le pas en 2021 et les années suivantes, en gardant Charlie et le gang sur le petit écran pour que les familles les regardent en vacances pendant de nombreuses années. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

