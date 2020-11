NeNe Leakes met fin aux rumeurs d’affaire du Montana français: « Not My Type »

Elle a catégoriquement dit que les rumeurs n’étaient pas vraies.

C’était une surprise il y a des mois quand Grandir le hip-hop La star Madina Malina s’en est pris à NeNe Leakes dans une vidéo Instagram. Madina défendait son amie Wendy Williams dans la querelle dans laquelle l’animatrice du talk-show était engagée avec le Vraies femmes au foyer d’Atlanta star, et elle a fait des accusations intéressantes contre Leakes. « Pourquoi ne parlez-vous pas de la partie où, lorsque nous étions dans un camion, vous laissiez French toucher tout sur votre arraché? » demanda Madina. « C’est vrai, vous étiez tous sous le Montana français. Une femme entièrement mariée, NeNe. » Lors de son entretien virtuel avec Le vrai, On a demandé à NeNe si les ragots sur la prétendue escapade avec le rappeur étaient vrais. « Oui chérie, pour le Montana français à la peau claire, chérie, » commença Nene. « Pas mon type, d’accord? J’aime le français, il est super amusant, il m’a montré beaucoup d’amour, mais ce n’est pas mon genre de gars. » Puis, NeNe a plaisanté: « Donc, je n’ai pas eu la chance de tromper Greg. Dang. » Elle a ajouté: « Il y a toujours des rumeurs selon lesquelles je fais quelque chose … Ce n’est pas une vraie rumeur. » On a demandé à NeNe ce que pense Greg d’avoir entendu parler de l’affaire présumée dans la presse. « Je pense que Greg le sait un peu. Quand tu es avec quelqu’un depuis que je suis avec Greg, depuis vingt-cinq ans, tu connais ton pote », dit NeNe. « Vous savez ce qu’ils vont faire et ce qu’ils ne feront pas. Comme Greg, je connais son type et je pense qu’il connaît le mien. Donc, en entendant French Montana, je pense que Greg était comme, ‘Enfant, au revoir.' » Regardez NeNe nier l’affaire avec Frech Montana ci-dessous.