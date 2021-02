« Cobra Kai »: pourquoi Xolo Maridueña a eu une mauvaise impression sur Ralph Macchio et William Zabka

Dans la saison 3 de « Cobra Kai», Miguel Díaz, joué par Xolo Maridueña, sauvez Johnny Lawrence, joué par William Zabka, comme sensei. Le troisième volet commence avec l’ex-leader Cobra Kai perte de contrôle, résultat d’un combat presque fatal entre son meilleur élève, Miguel, et son fils biologique, Robby Keene.

Dans la saison 3 de « Cobra Kai», Johnny vous ressentez un sens renouvelé du but d’aider votre protégé de dojo et cela évolue également vers un point miraculeux, guérison d’une blessure qu’il a participé à la deuxième partie du programme en un temps record et sans avoir besoin de plus de rééducation que de formation avec son sensei.

Cependant, les acteurs n’avaient pas toujours une bonne chimie les uns avec les autres. En réalité, Xolo Maridueña a commenté à une occasion qu’il pensait que les deux William Zabka comme Ralph Macchio C’étaient des gens très différents de la façon dont ils se présentaient, admettant qu’il les avait jugés avant même de les rencontrer personnellement.

Qu’a-t-il dit exactement et pourquoi a-t-il eu une mauvaise impression de ces acteurs? Les étoiles de « Cobra KaiIls se comportent comme meilleurs amis sur et en dehors du petit écran, avec une amitié grandissante avec chaque saison travaillant ensemble. C’est ce que le jeune acteur a dit Page six.

POURQUOI XOLO MARIDUEÑA A-T-IL OBTENU UNE MAUVAISE IMPRESSION DE RALPH MACCHIO ET WILLIAM ZABKA?

Apparemment, Xolo Maridueña pensait que William Zabka et Ralph Macchio étaient difficiles à gérer (Photo: Netflix)

Lorsqu’un acteur démarre un projet dans le cinéma vague télévision, les acteurs passent généralement par des castings pour obtenir un rôle, mais parfois ce n’est pas seulement le fait de bien faire, mais aussi un bonne chimie avec le casting principal. Dans le cas de « Cobra KaiC’était également vrai, bien qu’avec une légère différence.

Étant la suite d’une franchise de films d’il y a plusieurs années, certains acteurs ont été appelés directement à refaire leurs rôles sans casting en tant que tel, mais parce qu’ils devaient simplement revenir. C’est ainsi William Zabka Oui Ralph Macchio Ils se remettent dans la peau de Jonny Lawrence Oui Daniel LaRusso respectivement.

Dans cet esprit, quand Xolo Maridueña obtenu le rôle de Miguel Diaz dans « Cobra Kai», Il avait un petit doute sur le travail sur la série, ayant une mauvaise impression de ses principaux acteurs car ils étaient devenus des stars dès le plus jeune âge et cela aurait pu leur monter à la tête:

Miguel Díaz (Xolo Maridueña) et Sam LaRusso (Mary Mouser) à l’apogée de la saison 3 de « Cobra Kai » (Photo: Netflix)

« Pour être tout à fait honnête, j’ai pensé: « Oh, ces gars-là vont être des idiots. Ils sont devenus si célèbres quand ils étaient si jeunes, pas question … ‘mais même le premier jour, ils étaient tellement accueillants« , Il a dit Page six. « C’est beaucoup plus agréable de travailler avec des personnes respectueuses que des idiots».

Alors que beaucoup savaient Xolo dans « Cobra Kai« , Il a également agi dans »La parentalité». Il remercie ses parents de l’avoir maintenu sur la bonne voie. « L’un des grands arguments de vente était que ma mère m’a dit: « Hé, si tu veux jouer, c’est génial, mais je ferai en sorte que tu ne sombres pas dans les profondeurs » beaucoup d’enfants acteurs devenaient fous. Je pense que comme n’importe quel parent tu ne veux pas ça pour ton enfant».

Le plus drôle dans tout ça, c’est que Mari vous n’avez jamais été aussi familier avec la franchise de « Karate Kid», Principalement parce que le premier film est sorti en 1985, Y Xolo Maridueña née 17 ans après sa première au 2002. Il a admis dans l’interview qu’il avait vu plus du remake du 2010 avec Jaden Smith que les films originaux.

Pendant le tournage en Californie, plusieurs fans ont rencontré Jacob Bertrand Oui Joe Seo, qui joue faucon Oui Kyler. Le trio avec Xolo devient un groupe étrange en public: Mari dit que ses collègues acteurs sont fréquemment maltraités par les fans, tandis que il ne reçoit que l’adoration.

« Les commentaires que j’ai eu le plus longtemps étaient: «Quand vas-tu sortir de ton lit d’hôpital? Heureusement, les gens peuvent se reposer maintenant que je suis sorti du coma.«Il a fini de rire. Pour l’instant, les fans sont reconnaissants que les acteurs s’entendent bien depuis le début du tournage et attendent avec impatience le saison 4 de « Cobra Kai».