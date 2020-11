Leonardo DiCaprio, 19 ans, était terrifié après avoir reçu sa première nomination aux Oscars – «  J’ai dit à ma mère que je ne voulais pas y aller  »

Leonardo DiCaprio a reçu plusieurs prix pour ses performances exceptionnelles à l’écran. À ce stade, il est un pro chevronné qui n’hésite pas à monter sur scène pour accepter un prix.

Cependant, au début de sa carrière, l’histoire était complètement différente. Apparemment, quand il a remporté sa première nomination aux Oscars à 19 ans, il était terrifié de devoir potentiellement accepter un prix sur scène.

Leonardo DiCaprio a été nominé pour un Oscar et un Golden Globe à seulement 19 ans

Leonardo DiCaprio | Christopher Polk / Getty Images

L’impressionnante performance de DiCaprio en Que mange Gilbert Grape conduit à ses premières nominations aux Oscars et aux Golden Globe. La jeune star était incrédule lorsqu’il a appris la nouvelle pour la première fois, a-t-il révélé dans un 2014 refait surface. Variété entrevue.

« Je ne savais même pas ce qui se passait, pour vous dire la vérité », a déclaré DiCaprio. «Je me souviens juste quand ils m’ont dit que j’étais nominé, j’étais incroyablement excité, choqué. … »

Leonardo DiCaprio avait peur de monter sur scène pour accepter un prix

Même si DiCaprio était enthousiasmé par les nominations, il avait un problème; il était terrifié à l’idée de monter sur scène et de devoir accepter un prix devant «un milliard» de personnes.

«Ma première réaction a été:« Je ne veux tout simplement pas monter sur scène et accepter quoi que ce soit », car ils m’ont dit qu’un milliard de personnes vous ont regardé donner des discours de remise de prix. … J’ai dit à ma mère: «Je ne veux pas y aller, maman» », a déclaré DiCaprio.

Leonardo DiCaprio avait son « propre ensemble de règles » pour son « What’s Eating Gilbert Grain de raisin’ rôle

DiCaprio avait une approche différente pour son rôle dans Que mange Gilbert Grape. Au lieu de suivre strictement le scénario, il avait la liberté de faire ce qu’il jugeait le plus authentique pour le personnage.

«Ce rôle était tellement amusant parce que je ne dépendais pas du tout du scénario», a déclaré DiCaprio. «Je veux dire, j’avais mon propre ensemble de règles, je pouvais faire tout ce que je voulais. … Parfois, c’était comme, vous savez, une scène dramatique pour Johnny, et je jetais juste des spaghettis en l’air. Et [Hallström] dirait: «Êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Et je me dis: ‘Je ne sais pas, c’est ce que je ferais.’ Il est comme: « D’accord, vas-y. » … »

DiCaprio a aimé la fluidité du rôle, l’appelant une expérience «libératrice».

«C’était incroyablement libérateur parce que… nous avons prêté attention au scénario, mais c’était tellement lâche», a ajouté DiCaprio. «Tout était incroyablement lâche et improvisé, et je vivais vraiment dans mon propre monde. C’était super. C’était génial. C’était une expérience géniale. »

Leonardo DiCaprio a visité une maison pour enfants handicapés mentaux pour se préparer au rôle de « What’s Eating Gilbert Grape »

Pour se préparer à son rôle, DiCaprio a passé du temps avec des enfants handicapés mentaux dans une maison à Austin, au Texas. Ensuite, il a rencontré le réalisateur Lasse Hallström pour parler de ce qu’il avait observé.

« Je me souviens être venu le voir avec cette liste de contrôle, et c’était comme une centaine de petits attributs différents que j’ai appris en traînant avec ces enfants, et j’ai dit: ‘Voulez-vous simplement me montrer ce que vous voulez que je fasse? », A déclaré DiCaprio . «Il est comme: ‘Non, pourquoi ne pas jouer ces rôles’, alors je les ai tous faits et j’ai dit ‘Je pense à 1, 7, 8, 9, 10, 24’ et il est comme «D’accord, tu fais ça, tu fais ça. … »

Les recherches approfondies de DiCaprio ont clairement porté leurs fruits. Il n’y a pas beaucoup d’enfants qui peuvent dire qu’ils ont remporté une nomination aux Oscars à 19 ans.