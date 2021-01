Votre mobile Android cache un mini-jeu comme le dinosaure de Google: voici comment y jouer

Google Play cache un mini-jeu d’une montgolfière qui apparaît lorsque nous n’avons pas de connexion Internet.

Google a le goût de partir dans ses applications oeufs de Pâques, comme le récent hommage à Dragon Ball caché dans son assistant, puisqu’ils viennent de nous laisser un mini-jeu caché dans votre boutique d’applications.

Ce mini-jeu apparaît dans le Play Store lorsque nous sommes sans connexion Internet, il est intitulé « Montgolfière » (ballon à air chaud) et, comme son nom l’indique, son protagoniste est une montgolfière.

Si nous accédons au Google Play Store sans Internet, nous pouvons jouer à un mini-jeu d’une montgolfière

Ce n’est pas quelque chose de nouveau car il y a quelque temps, nous prévoyions que le Play Store aurait son propre œuf de Pâques sous la forme d’un mini-jeu, mais maintenant grâce aux gars d’Android Police, nous pouvons confirmer que ce jeu est maintenant disponible mais, pour le moment, cela n’apparaît pas à tous les utilisateurs.

Ce mini-jeu est très similaire au jeu de dinosaures Chrome car il a un look rétro avec des couleurs noir et blanc, des pixels très nets et des commandes très simples.

Pour jouer à ce jeu, nous devons accéder à la boutique d’applications Google sans connexion Internet et en bas nous verrons le message « Jouez pendant que vous attendez » (jouez pendant que vous attendez) et en bas à droite le bouton Jouer pour commencer à jouer.

Ce jeu est aussi simple que addictif car il suffit de déplacez notre ballon de gauche à droite pour collecter toutes les bulles ce que nous pouvons pour augmenter notre score pendant que nous esquivons certaines plateformesSi nous les touchons, le jeu est terminé. Mais aussi en jouant, nous pouvons obtenir des objets comme un aimant cela nous permettra d’attraper plus de bulles en même temps et un pilule d’invulnérabilité multicolore ce qui nous rendra immunisés pendant une courte période.

Selon le support qui confirme cette information, ce jeu et le jeu du serpent (Snake) et du solitare (Solitare) sont disponibles depuis longtemps dans Google Play Games dans la section de jeux hors ligne.

