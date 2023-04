Charli XCX fera ses débuts au cinéma dans Faces of Death Reboot

Une autre grande star a rejoint le Visages de la mort refaire. En développement chez Legendary Entertainment, le Visages de la mort revival vient de caster Charli XCX dans ce qui sera son premier rôle dans un long métrage en direct, par TheWrap. L’auteur-compositeur-interprète est surtout connue pour ses distinctions musicales, mais a fait la transition vers le théâtre. Elle est récemment apparue comme elle-même dans le Une fille bavarde revival, suite au travail de voix off qu’elle avait fait pour Le film des oiseaux en colère et UglyDolls. Charli XCX est également apparu sur Saturday Night Live pour la deuxième fois l’année dernière.





Le nouveau Visages de la mort a déjà été signalé pour avoir jeté Barbie Ferreira (Euphorie) et Dacre Montgomery (Choses étranges) dans les rôles principaux. Plus récemment, il a été révélé que Josie Totah (Sauvé par le gong reboot) avait également rejoint le casting. Aucun autre membre de la distribution n’a encore été nommé.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Daniel Goldhaber réalise en utilisant un scénario co-écrit avec Isa Mazzei. Le film sera produit par Don Murphy et Susan Montford pour Angry Films aux côtés d’Adam Hendricks et Greg Gilreath pour Divide/Conquer. Mazzei est producteur exécutif avec Rick Benattar tandis que Cory Kaplan et Derek Bishé coproduiront.





Faces of Death est redémarré

Il n’y a pas grand-chose qui a été révélé sur l’intrigue ou les personnages du nouveau Visages de la mort. Il a été taquiné que le redémarrage mettra à jour le film pour 2023, plongeant dans des vidéos virales plutôt que des bandes vidéo bootleg.

« Visages de la mort a été l’une des premières bandes vidéo virales, et nous sommes tellement chanceux de pouvoir l’utiliser comme point de départ pour cette exploration des cycles de violence et de la façon dont ils se perpétuent en ligne », ont déclaré les cinéastes à propos du redémarrage dans un déclaration.

Le film original comportait principalement des scènes truquées présentées comme des images réelles de décès, bien que certaines images de scènes de mort réelles ou de leurs conséquences aient été utilisées dans le film. Cela a abouti à Visages de la mort interdit dans de nombreux endroits du monde, mais la controverse a également rendu le film plus connu. Le succès des films allait engendrer plusieurs suites et d’innombrables imitateurs. L’utilisation d’images de mort réelles ne volerait probablement pas en 2023 et il est prudent de supposer que ce ne sera pas le cas pour ce redémarrage. Même ainsi, certains se sont demandé si revisiter ce film de quelque manière que ce soit était de mauvais goût.

John Alan Schwartz a écrit et réalisé l’original Visages de la mortsorti en 1978. Il mettait en vedette Michael Carr dans le rôle de Francis B. Gross, un pathologiste qui sert de narrateur présentant différents cas de morts horribles.

Le Visages de la mort remake n’a pas encore de date de sortie.