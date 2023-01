Record of Ragnarok: quand la deuxième partie de la saison 2 sera-t-elle diffusée sur Netflix

in

L’anime Record of Ragnarok est revenu sur Netflix avec son deuxième opus, mais les derniers épisodes sont encore à venir. Depuis quand seront-ils disponibles ?

©NetflixRecord of Ragnarok: à quand la deuxième partie de la saison 2 en première sur Netflix.

Les fans de Enregistrement de Ragnarok a retrouvé le sourire avec le retour de la série animée sur le service de streaming Netflix. Après son arrivée en 2021, avec les résultats attendus, il a été renouvelé par la société et la deuxième saison a été créée le jeudi 26 janvier. Cependant, seule une première partie est arrivée et il manque plus d’épisodes. Y a-t-il une date pour le reste de la livraison ?

C’est une adaptation du manga écrit par Takumi Fukui Oui Shinya Umemura et illustré par Chika Aji. Sa prémisse se déroule dans un monde où les humains doivent vaincre les dieux tout-puissants en sept rounds et s’ils réussissent, leur existence prendra fin pour toujours. Ces êtres se réunissent tous les mille ans à Valhalla pour décider quoi faire avec les gens et activer une ancienne loi qui permet une confrontation.

+Quand sort la deuxième partie de Record of Ragnarok 2

Dès le début, les bandes-annonces et les publicités du programme publiées par la plateforme ont confirmé que cette deuxième saison aurait un partage. Le premier volet, composé de 10 épisodes, est arrivé il y a quelques jours. La deuxième partie de ce deuxième volet de Enregistrement de Ragnarok il sera présenté en première en 2023, mais pour l’instant il n’y a pas de date exacte annoncée.

« La deuxième saison de l’anime basé sur ce manga populaire commence ! Publié dans le magazine ‘Monthly Comic Zenon’, il s’est déjà vendu à plus de 10 millions d’exemplaires. Les 13 combats au corps à corps dans le monde entier entre les représentants des dieux et les humains pour la survie de l’humanité. Dans ces batailles exaltées de convictions puissantes, le sang coule et les coups sont donnés à gauche et à droite « a avancé le synopsis officiel.

La deuxième saison de Enregistrement de Ragnarok il a reçu des critiques élogieuses de la presse et a reçu un accueil positif de ses fans, laissant derrière lui toute controverse sur son animation. Fabrication et Netflix annoncer les détails de la deuxième partie bientôt et s’il y a des nouvelles pour une troisième tranche.

