quoi"Le fils bâtard et le diable lui-même" La saison 2 sera-t-elle sur Netflix ?

La série créée par Joe Barton a créé 8 épisodes sur Netflix en 2022. Pourrait-elle revenir avec un nouvel épisode ?

©NetflixLe fils bâtard et le diable lui-même, la série fantastique de Joe Barton.

Ces dernières années, le catalogue de Netflix a accueilli une grande variété de séries dramatiques pour adolescents qui offrent des histoires de pure fantaisie. C’est le cas de Le côté obscur : le fils bâtard et le diable lui-mêmela fiction arrivée sur la plateforme en 2022 et qui a capté une bonne partie de cette audience. Pourrait-il revenir avec une deuxième saison?

tout au long de leur 8 épisodesla fiction créée par Joe Barton suivit Nathan Byrne, le fils d’un démoniste célèbre. Ce qui est certain, c’est que l’héritage meurtrier de son père jette une ombre sur lui, puisqu’il a été responsable d’un massacre meurtrier. L’adolescent essaie de s’adapter à l’école et à la maison, mais alors qu’il essaie de trouver sa place dans le monde, il se retrouve pris entre deux clans en guerre.

De cette façon, Netflix a présenté une histoire captivante qui comprenait les performances de Jay Lycurgo, Nadia Parkes, Emilien Vakemans, Paul Ready, Isobel Jesper Jones, Karen Connell et Fehinti Balogun. Après sa diffusion, les utilisateurs qui avaient apprécié la série se sont retrouvés à vouloir de nouveaux épisodes. Mais le N rouge a pris une décision négative à ce sujet.

+ Pourquoi Netflix a-t-il annulé The Bastard Son and the Devil Himself ?

Le côté obscur : le fils bâtard et le diable lui-même a été annulé par Netflix après sa première saison. Cela a été annoncé par la société Imaginarium via Twitter en décembre 2022. « Nous sommes incroyablement fiers de la série, qui a recueilli des critiques élogieuses et un fandom mondial qui a été farouchement fidèle. Nous sommes déçus de ne pas continuer l’histoire mais nous aimons travailler avec une distribution et une équipe aussi talentueuses.« .

Avant son annulation Joe Barton -qui a adapté cette histoire- avait fait remarquer à Variety : « Nous avons prévu une deuxième saison. Si Netflix veut le faire, nous sommes prêts pour de nouvelles histoires« . Cependant, la plateforme de streaming a estimé que les audiences n’étaient pas à la hauteur et a décidé d’annuler définitivement l’émission.

