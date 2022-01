La prédiction Don’t Look Up qui pourrait se réaliser selon la NASA

in

NETFLIX

L’agence spatiale a annoncé la date à laquelle un astéroïde pourrait impacter la Terre. Ce sont les différences entre le film et la possible destruction de notre planète en 2022.

© NetflixDon’t Look Up n’est peut-être pas qu’une fiction selon la NASA.

Ne lève pas les yeux j’arrive à Netflix la dernière semaine de 2021 avec une mission bien précise : proposer ce que nous décidons de voir et ce que nous ignorons en tant que société. Pour cela, l’idée d’un extinction imminente de la vie sur Terre. Et bien que l’idée semble assez farfelue et exagérée en dehors de la fiction, la vérité est que le POT a annoncé que quelque chose de très similaire pourrait se produire cette année. Notre planète sera-t-elle détruite ? C’est ce qu’ils ont communiqué !

Avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence et Meryl Streep, Ne lève pas les yeux Cela commence lorsque deux astronomes découvrent qu’une comète est sur le point d’entrer en collision avec la Terre, anéantissant ainsi l’humanité en seulement six mois. Une fois que le gouvernement aura décidé de ne pas y prêter suffisamment d’attention, les scientifiques devront effectuer une tournée médiatique pour avertir le monde de ce qui se passera très bientôt.

Et si le monde se terminait en quelques semaines seulement ? Le réalisateur s’est posé la même question Adam McKay qui a réalisé son scénario en collaboration avec David Sirota. Bien que cela semble être une excellente idée pour un film, ce n’est pas loin de la réalité. Selon la NASA, le Vendredi 6 mai 2022 pourrait entrer en collision avec notre planète sur astéroïde 2009 FJ1. De cette façon, la National Aeronautics and Space Administration l’a classé comme « Potentiellement dangereux ».

C’est qu’il s’agit du sixième objet le plus dangereux sur la liste des objets géocroiseurs de l’Agence spatiale européenne. Très différent de ce qui se passe dans le film Netflix, cet astéroïde n’a que 16 mètres de diamètre. Cependant, ce qui la rend difficile, c’est sa vitesse qui peut monter jusqu’à 95 mille kilomètres par heure. Pour faciliter la comparaison, la NASA a expliqué qu’elle se rapproche de la taille de la Grande Pyramide de Gizeh en Égypte.

Mais… ne désespérez pas ! Parce que l’agence spatiale a déjà commencé une mission pour enquêter sur cet astéroïde et s’assurer qu’au lieu d’entrer en collision avec la Terre, il vire et juste passer très près. La probabilité que le soi-disant JF1 2009 ait un impact sur notre planète n’est que d’une sur 3 800, c’est-à-dire qu’elle est vraiment faible et pourrait éviter le sort des personnages de Ne lève pas les yeux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂