Toutes les premières Disney + pour le Jour de la Terre

DISNEY+

Ce 22 avril, hommage est rendu à la planète et la plateforme de streaming la célèbre avec des séries, des films et des documentaires. Passez en revue la liste avec Journey to the Center of the Earth et plus encore!

©Disney+Elephant Secrets, la série originale de National Geographic.

Comme chacun 22 avrilest célébré le Jour de la Terre, une date qui rend hommage à la planète et qui la reconnaît comme notre maison. Ainsi, tout au long du mois, Disney+ intégrera dans son catalogue des séries de films et documentaires sur la richesse naturelle de la Terre et l’importance de protéger les différents écosystèmes. Découvrez toutes les productions ci-dessous !

+ Disney+ : toutes les premières du Jour de la Terre

– Voyage au centre de la Terre

Depuis le 5 avril, Voyage au centre de la Terre Il est disponible sur Disney+. Cette série originale d’aventures de science-fiction suit un groupe de garçons et de filles dans un voyage fascinant à travers une dimension parallèle, où ils tentent de rétablir l’équilibre écologique de la planète. Oscar Jaenada, Margarita Rosa de Francisco, Mauricio « El Diablito » Barrientos et Gabriel Goity Ce ne sont là que quelques-unes des figures de proue de la fiction qui cherche à inspirer son public à travers un puissant message de conservation.

– Les secrets des éléphants

A ce jour, le catalogue de la plateforme de streaming propose secrets des éléphantsun nouvel opus de la franchise primée de National géographique. Sous la direction de James Cameron et le récit de Natalie Portmanla série parcourt le monde – des savanes d’Afrique aux paysages urbains d’Asie – pour découvrir la pensée stratégique, les émotions complexes et le langage sophistiqué des éléphants, qui façonnent une culture unique et dynamique.

– L’Europe vue du ciel

Les trois saisons de L’Europe vue du ciella série originale de National géographiquefera partie de Disney + à partir de 26 avril. Cette production se déroule en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Espagne et au Royaume-Uni et expose la culture et les points géographiques du continent tels que la tradition, l’ingénierie et les merveilles naturelles des différentes régions.

– Gorongosa : le paradis renaît

Gorongosa : le paradis renaît Ce sera une autre des productions qui arriveront pour le mois de la Terre. À partir du 28 avrilvous pouvez profiter du documentaire qui raconte l’histoire du parc national de Gorongosa, baptisé « l’Eden de l’Afrique », qui après quinze ans de guerre a été dévasté et pratiquement sans animaux, et est maintenant le théâtre du plus grand effort pour restaurer la vie sauvage dans l’histoire

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

