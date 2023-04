Guillermo del Toro rejoindra-t-il la quatrième saison de Barry ?

HBO

Le réalisateur mexicain de Titanes del pacífico s’est déclaré fan de cette série HBO.

©GettyGuillermo del Toro.

Barry C’est l’une des meilleures séries du catalogue de HBO et la semaine dernière, il a créé les deux premiers épisodes de sa quatrième et dernière saison. Le dernier volet sera composé d’un total de huit épisodes qui seront diffusés semaine par semaine, après chaque chapitre de Succession.

Barry est une série créée par Alec Berg et Bill Hader, qui joue également dans la série. L’intrigue suit un tueur à gages nommé Barry Berkeman, qui se rend à Los Angeles pour le travail et finit par découvrir sa passion pour le théâtre. La série a été saluée pour son mélange de comédie et de drame, ainsi que pour les performances de ses acteurs.

Guillermo del Torole réalisateur gagnant du prix de l’Académies’est manifesté comme un fidèle disciple de Barry sur leurs réseaux sociaux, célébrant le travail de Bill Hader comme directeur. Pour cette raison, le créateur de l’émission a décidé de l’inviter à faire partie de la production.

Dans l’épisode de ce dimanche, Guillermo del Toro fera ses débuts d’acteur dans Barry. Son intervention sera courte mais énergique. On a déjà vu la saison et on vous dit à quoi s’attendre dans ce lien où on vous donne notre avis sur la clôture d’une des meilleures séries de ces dernières années.

+Comment Bill Hader a-t-il convaincu Guillermo del Toro d’agir ?

Bill Hader dit comment il a obtenu ça Guillermo del Toro arrivera à Barry. « En fait, il a dit: » J’adorerais être dans votre émission « , et je me suis dit: » Oh ouais. Alors j’ai écrit un papier pour lui et j’ai dit : ‘J’ai écrit un papier pour toi. Le personnage s’appelle Toro’ »révélé Haderqui a également raconté que « ce était génial ».

