Charles Kimbrough, Murphy Brown Star, décède à 86 ans

Il est rapporté que l’acteur Charles Kimbrough est mort. Peut-être mieux connu pour son rôle de longue date dans la série télévisée Murphy Brun, Kimbrough est décédé le 11 janvier à Culver City, en Californie, bien que sa mort ait été annoncée à l’instant au New York Times par son fils, John Kimbrough. Aucun autre détail, comme la cause du décès, n’a été précisé. Il avait 86 ans.





Kimbrough est né le 23 mai 1936. En tant qu’acteur, il a commencé à se produire sur scène, apparaissant dans de nombreuses pièces acclamées au fil des ans. Il a été nominé pour un Tony Award en 1971 pour son rôle dans Stephen Sondheim’s Entreprise. En 2012, il a rejoint la reprise de Broadway de la Roundabout Theatre Company Harvey avec Jim Parsons de La théorie du Big Bang.

Le rôle le plus connu de l’acteur serait celui du présentateur Jim Dial dans la sitcom à succès de CBS Murphy Brun. Il est apparu dans les dix saisons de la série, remportant une nomination pour un Second Actor Emmy Award aux Emmys en 1990. En 2018, Kimbrough a repris le rôle du Murphy Brun renaissance, apparaissant dans plusieurs épisodes. En 2000, le personnage était également apparu dans un épisode de Gars de la famille.





Charles Kimbrough a exprimé Victor la Gargouille

Disney

Kimbrough est peut-être mieux connu des jeunes en tant que voix de Victor la gargouille dans le long métrage d’animation de Disney Le Bossu de Notre Dame. Il a également repris le rôle du film de 1996 pour la suite de 2002 et a continué à exprimer Victor dans divers jeux vidéo, tels que le Coeurs du Royaume série. Il avait également fait du travail de voix off pour Les castors en colère, Batman au-delàet Pinky et le cerveauainsi que les films d’animation Buzz Lightyear de Star Command : L’aventure commence, Récré : l’école est finieet The Land Before Time VII: La pierre du feu froid.

L’acteur vétéran était également apparu dans d’autres films comme La sentinelle, Recommencement, La bonne mère, Le planificateur de mariageet Marc X. Ses autres crédits sur le petit écran incluent des rôles dans Kojack, Grandes performances, Contes de l’inattendu, Spenser : à louer, Dinosaures, Love Boat : la prochaine vague, Ally Mc Bealet Le projet Zeta.

Les survivants de Kimbrough incluent un fils, John. Il avait déjà été marié deux fois, son mariage avec Mary Jane Wilson ayant duré de 1961 à 1991. Il a ensuite épousé Entreprise sa coéquipière Beth Howland en 2002 et étaient ensemble jusqu’à son décès en 2015. Nos condoléances vont aux autres proches de John et Kimbrough en cette période difficile. Repose en paix, Charles Kimbrough.