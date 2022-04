La transformation de Colin Farrell en pingouin de Batman révélée dans une nouvelle vidéo

Colin Farrell a subi une transformation spectaculaire pour devenir Oswald Cobblepot alias Penguin en Le Batman et une vidéo des coulisses récemment publiée montre exactement comment l’acteur est passé de Farrell, très idolâtré, à son personnage de bande dessinée moins attrayant. Contrairement au reste du casting de Le BatmanFarrell était complètement méconnaissable lorsque la première image de lui en tant que Penguin est sortie en 2020. Alors que le film est arrivé sur HBO Max cette semaine, cela a permis aux fans de profiter à nouveau de la performance, ce qui sera encore plus le cas à l’avenir avec Farrell obtenant son propre série dérivée.

Des images du voyage de Farrell pour devenir le pingouin ont été partagées par Envie de culture, et dans le clip, l’acteur explique que c’était « l’une des expériences les plus excitantes et les plus jubilatoires » qu’il ait jamais eues malgré le fait que tout le processus prenait jusqu’à quatre heures à la fois. Tout comme de nombreuses stars qui se sont maquillées pendant des heures pour devenir une personne complètement différente à l’écran, tout cela aide à présenter une performance qui a valu à Farrell de nombreux éloges, même s’il n’est pas à l’écran pendant une grande partie du film.

Le Batman est arrivé sur HBO Max pour faire ses débuts en force, rendant l’avenir de cette itération particulière de l’icône de la bande dessinée brillant, d’une manière sombre. En plus de cela, le film sortira bientôt sur Blu-ray avec de nombreuses séquences supplémentaires et des vidéos des coulisses, y compris la transformation de Farrell et un regard plus long sur le test de caméra de Robert Pattinson en costume. Tout cela continue de voir la vision de Matt Reeves pour le Dark Knight dépasser toutes les attentes.

Warner Bros.

Le Pingouin est l’un des méchants les plus emblématiques du canon Batman depuis des décennies et a été représenté à l’écran à plusieurs reprises, de Burgess Meredith dans la série télévisée des années 1960, en passant par le sinistre birdman de Danny DeVito dans Le retour de Batmanà la vision de Robin Lord Taylor sur le personnage de la série télévisée Gotham. Colin Farrell rejoint maintenant ce groupe et est dans la position unique de jouer le personnage sur plusieurs plateformes, en suivant Le Batman avec sa propre série télévisée.

Le Batman‘s Penguin n’est pas le fantasme sombre et glacial de la vision cauchemardesque de Tim Burton, mais plutôt un criminel avec de grandes ambitions et une chance de gagner le pouvoir sur la pègre de Gotham qui a cherché pendant un certain temps. Comme tout dans le monde Batman de Matt Reeves, Penguin est ancré, granuleux et très réel, et nous pouvons probablement nous attendre à quelque chose de très similaire dans le ton de la série. Avec Le Batman ayant encaissé environ 750 millions de dollars au box-office et attiré plus de 700 000 téléspectateurs lors de sa première journée sur HBO Max, Warner Bros. se tournera désormais vers le spin-off de Penguin et le spin-off d’Arkham Asylum, tous deux attirés par un large public. alors qu’ils continuent de s’appuyer sur cette franchise non-DCEU Batman.

La série Penguin est actuellement en début de production et devrait atterrir sur HBO Max plus tard l’année prochaine au plus tôt.





