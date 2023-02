Spy x Family : à quand la deuxième saison et la première du film ?

Récemment witstudio vient de révéler une date de sortie provisoire pour le nouveau film et la deuxième saison de »Espion x Famille ». Selon les rapports, T.etsuya nakatakel’un des co-fondateurs du studio d’animation, a déclaré que l’équipe de production travaillait dur pour sortir la nouvelle saison et le film à l’automne de cette année.

Nakatake et d’autres membres de l’équipe créative » Spy x Family » ont assisté au Festival international de la bande dessinée et de l’animation de Taipei 2023, qui s’est tenu le 27 janvier 2023. Ici, ils ont profité de l’occasion pour donner des mises à jour sur les sorties à venir, ainsi que révéler données dans les coulisses de la première saison de l’anime qui s’est terminée le 24 décembre.

Après la finale de la saison 1, » Spy x Family » a confirmé sa deuxième saison et un nouveau film pour 2023. La saison 2 continuera l’arc « Imperial Scholars Mixer » qui a commencé vers la fin de la première saison et le » Great Cruise Adventure « , qui verra les Forgers embarquer pour leurs premières vacances en famille sur un luxueux bateau de croisière.

Le dernier de ces arcs se déroulera dans le film et verra Yor entreprendre une mission en tant que Thorn Princess, mais se débarrasser de son côté meurtrier et devenir garde du corps. Il n’y a pas beaucoup d’informations disponibles sur le synopsis du film, si ce n’est que le mangaka créateur de »Spy x Family », Tatsuya-Endosupervisera et créera les conceptions des personnages pour le film.

Le manga » Spy x Family » a fait ses débuts en mars 2019 dans Saut Shōnen +, vendant actuellement plus de 29 millions d’exemplaires avec 10 volumes publiés. Le manga a reçu une adaptation animée, produite conjointement par Wit Studio et CloverWorks et a été créée en avril 2022, sa première saison étant divisée en deux parties, la deuxième saison étant diffusée en octobre 2022.

Pendant la prétendue paix entre Westalis et Ostania au Japon, » Spy x Family » suit l’histoire d’un psychiatre nommé Loid Forger qui adopte une jeune fille nommée Anya et épouse un civil moyen nommé Yor. Personne, à l’exception d’Anya qui a des capacités de lecture dans les pensées, ne sait que chacun d’eux cache un secret.

La saison 1 de »Spy x Family » est disponible sur croustillant.