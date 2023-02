5 séries similaires à Vivre sans permission, de José Coronado, à voir sur Netflix

Netflix

Si vous êtes fan de Vivre sans autorisation, mais que vous souhaitez voir plus de ce style, voici une liste avec 5 propositions similaires que vous retrouverez sur Netflix.

vivre sans permission, une série espagnole créée par Aitor Gabilondo pour Medaiset España et Telecinco, créée à la télévision locale en septembre 2018 et terminée en mars 2020 avec deux saisons. Cependant, il a connu un large succès à l’échelle mondiale en ce qui concerne le service de streaming. Netflix. Cette histoire suit la vie du puissant homme d’affaires Nemo Bandeira, joué par José Coronado (Entrevías, la fille des neiges), qui change sa vie lorsqu’un diagnostic d’Alzheimer met une date d’expiration à son règne en Occident. Si vous recherchez plus de titres comme celui-ci, vous verrez ici 5 options sur la plateforme.

+5 séries similaires à Vivre sans permission sur Netflix

5- L’argent facile

Année: 2021

Saisons: 2

Créé par: Jesper Ganslandt

Protagonistes: Evin Ahmad, Alexander Abdallah, Ayaan Ahmed, Ali Alarik, Dada Fungula Bozela

Parcelle: La jet-set d’entreprise et le monde criminel sont devenus plus brutaux, chaotiques et impitoyables. Lorsque ces deux mondes entreront en collision, la loyauté, l’amitié et les alliés commerciaux seront mis à l’épreuve dans une recherche sans fin d’argent facile.

4- La loi secrète

Année: 2018

Saisons: 1

Créé par: Andrés Beltran

Protagonistes: Viña Machado, Luna Baxter, Juana del Río, Valeria Galviz, Luis Mesa, Tommy Vasquez, Ricardo Vesga

Parcelle: Des agents du renseignement infiltrent un cartel colombien pour attraper les barons de la drogue et leurs associés.

3- Voleurs : La série

Année: 2021

Saisons: 1

Créé par: Hamid Hlioua, Julien Leclercq

Protagonistes: Sami Bouajila, Sam Kalidi, Tracy Gotoas, Samuel Jouy, Nabiha Akkari, Sofia Lesaffre, Salim Kechiouche

Parcelle: Pour protéger sa famille d’un puissant baron de la drogue, le voleur qualifié Mehdi et sa bande d’agresseurs se retrouvent au milieu d’une guerre de territoire sauvage.

2- El Chapo

Année: 2017

Saisons: 3

Créé par: Silvana Aguirre, Carlos Contreras

Protagonistes: Marco de la O, Humberto Busto, Antonio de la Vega, Alejandro Aguilar, Tete Espinoza, Rodrigo Abed

Parcelle: Série qui raconte l’histoire vraie de l’ascension, de la capture et de l’évasion du célèbre baron de la drogue mexicain Joaquín « el Chapo » Guzmán.

1- La Reine du Sud

Année: 2011

Saisons: 3

Créé par: walter doehner

Protagonistes: Kate del Castillo, Iván Sánchez, Cristina Urgel, Rafael Amaya, Humberto Zurita, Isabella Sierra

Parcelle: Après des années de sang, de sueur et de larmes, une femme aux origines modestes finit par devenir une légende du trafic de drogue, avec tout ce que cela signifie…

