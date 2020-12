Chaque émission et film de Star Wars vient d’être annoncé

Disney et Lucasfilm ont annoncé l’avenir du Guerres des étoiles franchise sur grand et petit écran. Les annonces ont été faites lors de la présentation de la Journée des investisseurs de Disney plus tôt cette semaine, et il y en a suffisamment pour occuper les fans pour la prochaine poignée de l’année. La vedette principale du spectacle, ces derniers temps, a été The Mandalorian. Dave Filoni et Jon Favreau ont présenté au monde un tout nouvel ensemble de personnages se déroulant dans le Guerres des étoiles univers, qui était considéré comme un pari avant la diffusion de l’émission.

Heureusement, le pari a payé. The Mandalorian est rapidement devenu le Guerres des étoiles que les fans attendent de voir depuis des décennies, grâce à l’esprit créatif de Dave Filoni et Jon Favreau. Le succès du petit écran a maintenant ajouté une tonne de nouvelles émissions Disney +, tout en continuant à influencer l’avenir des projets sur grand écran après la fin de la saga Skywalker à la fin de l’année dernière.

La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, et ses collaborateurs voulaient au départ sortir tous les Guerres des étoiles spin-offs sur grand écran, tout en continuant à innover après la fin de la trilogie suite. Cependant, les fans inconditionnels ne se sont pas lancés dans la trilogie la plus récente comme le pensaient Lucasfilm et Disney. le réveil de la force fait plus de 2 milliards de dollars dans le monde, mais les deux prochains versements n’ont pas pu maintenir ce genre de succès au box-office au cours des 4 prochaines années.

La libération de Solo est venu moins de six mois après Le dernier Jedi et ça ressemblait à Guerres des étoiles la fatigue s’était officiellement installée, ce qui a conduit Disney et Lucasfilm à repenser leur stratégie de sortie. Solo n’était pas le succès au box-office que beaucoup pensaient que ce serait, bien que de nombreux fans se soient rendus au film ces derniers mois, louant les performances d’Alden Ehrenreich et de Donald Glover en tant que jeunes Han Solo et Lando Calrissian, respectivement. À partir de là, Disney et Lucasfilm ont pompé les pauses et beaucoup se sont demandé ce qui allait se passer ensuite.

Parler de The Mandalorian a commencé peu de temps après, cependant Guerres des étoiles les fans ne savaient pas trop à quoi s’attendre. Dave Filoni et Jon Favreau ont travaillé en secret, tandis que Lucasfilm a commencé à tracer le prochain travail sur grand écran, qui comprenait une nouvelle trilogie de Rian Johnson, qui n’a malheureusement pas été évoquée dans les dernières annonces. Cependant, Kathleen Kennedy a évoqué pas mal d’autres projets qui suscitent l’enthousiasme, qui remontent au familier, puis loin dans l’inconnu. Vous pouvez consulter tout ce qui a été annoncé ci-dessous.

The Mandalorian La saison 2 se terminera la semaine prochaine, alors les fans se sont demandé quand et si une annonce de la saison 3 allait arriver. Disney a annoncé que la troisième saison de la série à succès Disney + sera présentée en première le jour de Noël 2021, ce qui signifie que nous sommes à un peu plus d’un an de nouvelles aventures avec Din Djarin et Grogu. Quant à ce qui va se passer, ce n’est absolument pas clair pour le moment.

Série Ahsoka Disney +

Rumeurs entourant Ahsoka Tano et The Mandalorian La saison 2 a commencé au début de 2020. Il a été dit que Rosario Dawson allait jouer la version live-action du favori des fans sur la série, ce qui s’est avéré plus tard être vrai. Maintenant, Dawson jouera dans son propre Disney + Ahsoka série, qui, espérons-le, introduira des versions en direct de Grand Admiral Thrawn et Ezra Bridger. Le spectacle sera présenté en première à l’hiver 2021 et aura lieu dans The Mandalorian chronologie.

Comme le Ahsoka séries, Rangers de la nouvelle république est un spin-off de The Mandalorian, qui aura également lieu dans le même calendrier. Les détails sont rares, mais nous avons été présentés aux pilotes de New Republic comme le capitaine Carson Teva de Paul Sun-Hyung Lee. On ne sait pas s’il sera présenté dans l’émission, qui devrait croiser avec The Mandalorian et Ahsoka à un moment donné sur la ligne. Il est également attendu fin 2021.

le Obi Wan Kenobi La série Disney + a été annoncée pour la première fois l’année dernière à l’Expo D23 à Anaheim, en Californie. Guerres des étoiles les fans étaient ravis d’apprendre qu’Ewan McGregor revenait pour jouer le Jedi Master dans un nouveau spectacle se déroulant 10 ans après La revanche des Sith. Kathleen Kennedy vient d’annoncer que Hayden Christensen reviendrait dans la franchise sous le nom de Dark Vader, ce que les fans attendent depuis des décennies. La production devrait commencer en mars 2021 avec une date de sortie probablement fixée à 2022.

Série Lando Disney +

Le scélérat spatial préféré de tout le monde a maintenant sa propre série Disney +. Le nouveau spectacle est simplement intitulé Lando pour le moment et il n’y a vraiment pas beaucoup d’informations supplémentaires pour le moment. Chers Blancs Le réalisateur Justin Simien développe la mystérieuse nouvelle série qui, pour le moment, n’a pas d’étoile. Lucasfilm et Disney n’ont pas révélé si Donald Glover reprendra son jeune rôle de Lando de Solo, ou si Billy Dee Williams reviendra dans un nouvel ensemble de capes.

Leslye Headland dirigera L’acolyte La série Disney +, qui est décrite comme un « thriller mystère qui emmènera les téléspectateurs dans une galaxie de secrets obscurs et de pouvoirs émergents du côté obscur dans les derniers jours de l’ère de la Haute République ». Alors que le spectacle aura un protagoniste féminin, Headland a déclaré qu’il ne serait pas «centré sur les femmes». Il aura lieu 200 ans avant les événements de La menace fantôme et il se concentrera sur de nouveaux personnages.

Série Andor Disney +

le Série Rogue One Prequel est maintenant officiellement intitulé Andor, et il est déjà en production. Diego Luna est apparu dans une bobine de grésillement pour promouvoir la série, qui a été annoncée pour la première fois en 2018. La prochaine série Disney + est décrite comme un «thriller d’espionnage tendu qui se ronge les ongles», qui réunira Luna avec Alan Tudyk. Andor présente également Stellan Skarsgard, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller et Genevieve O’Reilly dans le rôle de Mon Mothma.Le spectacle devrait être présenté en première à un moment donné en 2022.

Wonder Woman 1984 la réalisatrice Patty Jenkins rejoint la Guerres des étoiles univers avec Escadron de voleurs. Les détails sur le prochain film sont inexistants pour le moment, mais les fans sont déjà ravis de voir ce que Jenkins peut apporter. Le film portera sur les pilotes de chasseurs X-Wing, mais on ne sait pas où dans la chronologie cette histoire s’inscrira. Heureusement, Jenkins, qui a déclaré que le film était inspiré par son père pilote de chasse, ne doit pas l’avoir prêt avant le 25 décembre 2023.

Kathleen Kennedy a également parlé de la Taika Waititi sans titre Guerres des étoiles film, qu’il développe actuellement. Le film est écrit par le Thor: Ragnarok réalisateur avec Krysty Wilson-Cairns. On ne sait pas grand-chose d’autre sur le projet mystère pour le moment, mais il prendra probablement la fente de sortie du 25 décembre 2025. Waititi s’est avéré très utile lors de la fabrication The Mandalorian et les fans ont très bien répondu à ses épisodes, ainsi qu’à son point de vue sur IG-11.

Kathleen Kennedy a pris un certain temps lors de la présentation de la journée des investisseurs pour discuter de l’intersection de l’animation et des effets visuels chez Lucasfilm et des nouvelles portes qu’ils ouvrent. Ce voyage épique nous présentera un nouveau héros guidé par notre duo le plus emblématique dans une mission secrète connue d’eux seuls. Qu’est ce qui pourrait aller mal? R2-D2 et C-3PO vont avoir du pain sur la planche dans le nouveau film d’animation Disney +, qui n’a pas de date de première.

Le mauvais lot la série animée a lieu après La guerre des clones finale, et elle sera présentée en première en 2021. La série suit les clones d’élite et expérimentaux du Bad Batch (introduit pour la première fois en La guerre des clones) alors qu’ils trouvent leur chemin dans une galaxie en mutation rapide au lendemain de la guerre des clones. Les membres de Bad Batch – une escouade unique de clones qui diffèrent génétiquement de leurs frères de l’armée des clones – possèdent chacun une compétence exceptionnelle et singulière, ce qui en fait des soldats extraordinairement efficaces et un équipage formidable. Dans l’ère de l’après-guerre des clones, ils entreprendront des missions mercenaires audacieuses alors qu’ils luttent pour rester à flot et trouver un nouveau but. Une bande-annonce a montré l’empereur Palpatine et cela ressemble à une aventure intrigante.

Star Wars: Visions est une série originale de courts métrages d’animation, qui célèbre la Guerres des étoiles galaxie à travers l’objectif des meilleurs créateurs d’anime japonais au monde. Tout est prêt à arriver sur Disney + en 2021. Des visions sera réalisée à travers différents studios d’animation japonais sous forme d’anthologie composée de dix courts métrages.

Sujets: Star Wars, Disney Plus, Streaming