L’arrivée de Wolverine taquiné dans le fan de Deadpool 3 de Bosslogic Poster

Après de nombreuses spéculations et une abondance de rumeurs, il a été confirmé la semaine dernière que Deadpool 3 se passe officiellement à Disney avec Ryan Reynolds de retour en tant que l’emblématique Merc avec la bouche Wade Wilson. De nouveaux écrivains sont à bord pour le projet, et certains fans espèrent vraiment que ce film amènera Wolverine dans le giron. Cependant, que ce soit Hugh Jackman revenant de sa retraite auto-imposée à Logan ou l’introduction d’un nouvel acteur du MCU est trop loin dans un avenir hypothétique. Cela n’a pas empêché l’artiste extraordinaire BossLogic de créer une nouvelle affiche teaser pour Deadpool 3 qui fait définitivement allusion à la présence de Wolverine.

Débutant en tant qu’artiste fan, BossLogic a été très acclamé ces dernières années et a même créé des affiches officielles pour le MCU. Il y a donc un air de légitimité derrière cette dernière feuille unique qui décrit un monde où Wolverine et Deadpool existent dans le MCU. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle que Deadpool 3 aura lieu dans cet univers partagé. Disney a longtemps affirmé que Deadpool conserverait sa nature classée R et vivrait séparé de l’univers principal de Marvel.

Deadpool a déménagé à Disney lors de la grande fusion Fox, qui a également vu Marvel Studios engloutir les droits de Les quatre Fantastiques et X Men, et tous les personnages incroyables qui accompagnent ces titres. Les fans se sont inquiétés du fait que Deadpool 3 pourrait même ne pas arriver, le co-créateur Rob Liefeld affirmant que la suite était morte à plus d’une occasion. Ces rumeurs ont été dissipées la semaine dernière quand il a été annoncé que Disney allait officiellement de l’avant avec le projet.

Rhett Reese et Paul Wernick ont ​​collaboré avec Ryan Reynolds pour écrire les deux premiers films. Apparemment, ils ne reviendront pas. Et cette fois, deux femmes écrivent la dernière aventure de Wade Wilson. Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin, surtout connues pour leur travail d’écriture sur Bob’s Burgers (également maintenant détenue par Disney), rédigera le scénario de Deadpool 3. Le couple a obtenu le poste après que Ryan Reynolds se soit assis sur un certain nombre de terrains.

Aucun détail de l’histoire n’a encore été dévoilé. Il est bien connu que Ryan Reynolds aimerait beaucoup que Hugh Jackman revienne en tant que Wolverine pour le film. Jackman continue de nier qu’une telle chose se passe. Et il est clair que Disney et Marvel Studios recherchent un nouvel acteur pour jouer Logan. Aucun nom n’a encore émergé, mais la spéculation continue à se déchaîner.

Deadpool 3 est toujours en développement et il n’y a pas de date de début confirmée pour la suite, qui n’a pas non plus de date de sortie verrouillée. Alors que la pandémie continue de faire rage à travers le pays à l’approche du week-end de Thanksgiving, il est clair qu’un calendrier ne sera pas décidé avant éventuellement en 2021. Pour l’instant, nous pouvons regarder l’excellente nouvelle affiche de fan art de BossLogic et rêver d’un jour quand Deadpool et Wolverine s’y lancent sur grand écran en entier sur IMAX glory.

