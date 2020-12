« Star Wars »: Taika Waititi partage une réaction hilarante à la confirmation de son directeur

Cette semaine a été une véritable tempête d’annonces et de confirmations pour tous les fans de « Guerres des étoiles», Dont le contenu de la franchise sera considérablement élargi grâce aux efforts de Lucasfilm et la plateforme de streaming Disney +.

Lors de la dernière présentation aux investisseurs de l’entreprise, Kathleen Kennedy, président de Lucasfilm, confirmerait la production de deux séries qui rejoindraient le récit de «The Mandalorian« , Qui serait le spin-off de Ahsoka tano et une production intitulée « Rangers de la nouvelle république».

De plus, les fans des préquels ont exprimé leur enthousiasme d’apprendre que Hayden Christensen jouera Dark Vador dans la mini-série sur Obi Wan Kenobi. La nouvelle n’a pas cessé d’arriver et l’une de celles qui a suscité le plus d’attentes est la confirmation d’un film qui, bien que n’ayant pas encore de titre, sera réalisé par Taika Waititi.

Les nouvelles sur le projet commenceraient à circuler à partir de mai, mais la confirmation par Kennedy Je trouve que le réalisateur, ne manquant pas de son style d’humour singulier, a réagi de manière amusante à ce sujet.

« Un nouveau film de Guerres des étoiles avec un cinéaste de renom Taika waititi est en développement. Préparez-vous pour un voyage inoubliable », dit le compte officiel dans Twitter de la franchise. Le cinéaste partagerait une capture d’écran de l’article, ajoutant via Instagram: « Quoi? Ugh, en tant que fan de longue date de Guerres des étoiles Je suis tellement en colère contre la façon dont je suis sur le point de tout gâcher. «

Il n’est pas surprenant que le cinéaste ait réagi de cette manière (bien qu’il s’agisse d’une blague). Il n’est sûrement pas étranger (comme toute personne impliquée dans le secteur du divertissement) au rejet que les derniers films de la franchise ont suscité.

En outre, les mêmes films de Waititi ont souffert de rejet occasionnel par des téléspectateurs occasionnels. Compte tenu de vos antécédents, il ne serait pas surprenant que vous lanciez réellement un produit final agréable et divertissant.

Ce n’est pas la première fois Waititi est impliqué dans l’univers Guerres des étoiles. Il aurait réalisé la finale de la première saison de « The MandalorianOù il a exprimé le droïde IG-11, gagnant une nomination pour Emmy comme « Meilleure performance de doublage ».