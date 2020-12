‘NCIS: Los Angeles’: Qui joue David Kessler, l’homme qui essaie de tuer Kensi?

La semaine dernière le NCIS: Los Angeles, Kensi (Daniela Ruah) s’est retrouvée face à face avec un sociopathe obsédé par elle. Malheureusement, il est de retour. Il est déterminé à la retrouver et à la faire payer.

Qui est l’acteur qui joue l’homme essayant de la tuer? Voici ce que sait Showbiz 45Secondes.fr.

Au cours de la saison 12, épisode 5 (intitulé «Raising the Dead»), Kensi a dû parler à un sociopathe nommé David Kessler. Elle était responsable de l’avoir mis en prison il y a des années. Son travail sur son cas est ce qui l’a aidée à trouver un emploi au Bureau des projets spéciaux.

David ne parlerait qu’à Kensi de l’affaire, elle a donc dû lui rendre visite en prison. Il avait des informations qui pourraient empêcher le président des États-Unis de se blesser. Malheureusement, David est obsédé par Kensi. Il a menacé de lui faire du mal à sa sortie de prison.

Kensi ne pensait pas que David sortirait de prison de si tôt, alors elle a continué sa vie. Cependant, peu de temps après avoir parlé à David, Kensi et Deeks ont reçu un appel téléphonique inattendu de Nell. Elle leur a dit que David avait été libéré de prison. Cela signifie que son prochain arrêt sera de chercher Kensi et de tenir sa promesse de la tuer.

Frank Military, l’écrivain de la saison 12, épisode 5, joue le rôle de David Kessler. Lors d’une interview avec TV Line, Ruah a déclaré qu’elle était ravie d’apprendre que l’armée jouerait le rôle.

«J’étais tellement heureux et excité, car qui de mieux jouer pour jouer ce personnage sombre et tordu que le gars qui l’a imaginé? dit Ruah. «Frank était acteur il y a 20 ans avant de devenir l’incroyable écrivain qu’il est.

Ruah dit que cet épisode est très sombre, mais c’est ce que Military a l’habitude d’écrire. Bien que le matériel aille dans des endroits très sombres, Ruah dit que dans la vraie vie, Military n’est pas comme ça.

Frank Military dans la vraie vie est l’opposé complet et absolu de cela. C’est un rayon de soleil! Et il est le mari et le père le plus aimant, le plus calme et le plus merveilleux. C’est vraiment fascinant de voir où il est capable d’aller malgré sa vraie personnalité. Il m’a dit un jour que plus vous devenez sombre, plus la lumière brille à la fin, et cela a tellement de sens pour moi. Il est essentiellement très sombre pour pouvoir ensuite s’égayer.