La perte du rôle dans Game of Thrones a laissé Jason Momoa endetté avec une famille affamée

Hollywood a sa propre part de hauts et de bas où tout le monde n’a pas la chance de réussir dès le départ. L’acteur Jason Momoa, actuellement occupé avec son prochain méga rôle dans Dune, a fait face à cette réalité de la manière la plus dure, même s’il faisait autrefois partie de la série à succès HBO Le Trône de Fer et restera toujours dans les mémoires comme le puissant chef Dothraki Khal Drogo. Mais sa sortie du spectacle a été un coup dur qui a laissé sa famille «affamée» et en difficulté financière.

Saison 1 de Le Trône de Fer a présenté Jason Momoa comme « The Great Khal« Khal Drogo, le redoutable seigneur de guerre d’un Dothraki Khalasar, qui a épousé Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). Mais même s’il est devenu un favori instantané pour les fans de la série, la seule chose pour laquelle la série HBO était notoirement célèbre était de ne pas se retenir lorsqu’il s’agissait de tuer un personnage bien-aimé, que ce soit les histoires de George RR Martin, celles-là. Eu reposait sur, l’exigeait non.

C’est le sort qui est arrivé à Khal Drogo de Momoa, car après être apparu pendant seulement 10 épisodes, son personnage a été tué en 2011. L’acteur avait partagé avec Entertainment Weekly qu’il savait déjà que cela allait se produire lorsqu’il auditionnait pour le rôle de il avait lu le livre de Martin sur lequel était basée la première saison.

« Je le lisais et je me suis dit: » Putain de merde! Putain, je suis mort! « … C’est incroyable quoi [George R. R. Martin] met en place. Voici vos personnages principaux, vous êtes censé penser à eux d’une manière, et vous les détestez, puis vous les aimez, puis ils sont tués et c’est un tourbillon d’émotions. Tous les petits enfants et même les plus petits personnages grandissent, grandissent et grandissent. Il a construit un monde magnifique. Je suis déçu de ne pas y retourner. Jouer Khal Drogo était phénoménal et j’aurais aimé qu’il y ait plus de choses qu’il aurait pu faire, ce personnage va me manquer. «