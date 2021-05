Prêt pour les voyages d’été? Commencez avec ces idées de vacances

Maintenant que les restrictions de voyage ont commencé à s’assouplir et que plusieurs États ont levé les mandats de masque, vous rêvez peut-être de réserver des vacances. Avec le début officieux de l’été, le Memorial Day, en vue, c’est le moment idéal pour commencer à planifier votre prochaine escapade.

L’animateur du podcast «Travel Genius», Mark Ellwood, a partagé quelques bons conseils pour savoir quand réserver, où aller et comment profiter au maximum de l’été le week-end AUJOURD’HUI.

Si vous commencez tout juste à penser aux projets de voyage d’été, Ellwood a déclaré qu’il y avait trois éléments clés à considérer.

1. Soyez flexible

« Les choses changent: les horaires des compagnies aériennes, vous devrez peut-être changer de plan. Ainsi, lorsque vous réservez, lisez les petits caractères et assurez-vous de pouvoir modifier ou annuler sans pénalité », a déclaré Ellwood, co-présentateurs de Weekend 45secondes.fr, Kristen Welker et Peter Alexandre.

2. Réservez dès que possible

« Ne le laissez pas. Vous devez réserver maintenant, » recommanda Ellwood, ajoutant que la demande était élevée en ce moment. « Les Américains ont économisé 2 1/4 billion de dollars et des tonnes de jours de vacances pendant la pandémie. Tout le monde a besoin de vacances, donc ces réservations augmentent. »

3. Planifiez à l’avance

«Les gens réservent également beaucoup plus près de voyager parce qu’ils savent que les choses changent, donc vous allez voir moins d’offres de dernière minute», a déclaré Ellwood. « Planifiez à l’avance mais soyez flexible, un peu des deux. »

Pensez local

Pour ceux qui ne sont pas prêts à monter à bord d’un avion ou à aller trop loin de chez eux, il existe encore de nombreuses options de road trip.

«La plupart des gens vivent à quelques minutes en voiture d’un magnifique parc national», a suggéré Ellwood. «Vous pouvez faire de la randonnée. Il y a des hébergements formidables dans la plupart d’entre eux.

« Je dirais aussi penser au camping ou au glamping. Il existe une entreprise incroyable appelée Collective Retreats, qui vous permet de camper à New York sur Governor’s Island. Il y en a aussi une près d’Austin et de Vail. Donc, le camping n’a pas à être difficile. . «

Si la randonnée et le camping ne sont pas vos favoris, que diriez-vous de la navigation de plaisance? Ellwood recommande également une excursion en lac ou en bateau. « Il y a une société qui s’appelle GetMyBoat.com qui est un peu comme l’Uber des bateaux donc si vous n’avez pas de bateau, mais cette année, vous voulez sortir sur l’eau comme un peu de vacances, vous pouvez probablement trouver une de cette façon. «

Où aller

Si vous êtes prêt à voler dans un ciel amical, pensez à abandonner les grandes villes et à passer du temps dans la nature à la place.

La région des Finger Lakes

La région des Finger Lakes de New York comprend la zone entourant Canandaigua, Cayuga, Keuka, Owasco, Seneca, Skaneateles et plusieurs lacs plus petits. Walter Bibikow / Getty Images

« Je pense que c’est l’une des plus belles régions du pays. Souvent négligée », a jailli Ellwood. C’est une «escapade gourmande», comme le dit Ellwood, quand on considère que la région offre des dizaines de crémeries et compte environ 100 vignobles et cidreries.

Lexington, Kentucky

Lexington, Kentucky est également connue comme la «capitale mondiale du cheval». Davel5957 / Getty Images

Pour les amateurs de bourbon, il n’y a pas de meilleur endroit que le Kentucky pour un séjour d’été.

« (Lexington est) le bourbon central », a déclaré Ellwood. « Vous pouvez voir 14 distilleries … un endroit idéal pour essayer toutes celles-ci. Si vous aimez les chevaux, il y a plus de 400 fermes équestres dans la région. Vous pouvez monter, aller les voir. Et encore une fois, dans la partie urbaine de Lexington, il y a un incroyable Greyline, qui est une gare routière reconvertie avec un marché fermier, des cafés, des magasins, vraiment Lexington a tout. «

À Lexington, Ellwood recommande de séjourner à l’Origin Hotel situé à Fritz Farm, un centre de vente au détail et de divertissement animé. Cet hôtel de charme de 120 chambres propose des tarifs à partir de 103 € par nuit pour deux personnes.

Un autre lieu de séjour unique est le château historique de Belhurst. À 195 € la nuit pour deux personnes, il a été élu l’un des endroits les plus romantiques de l’État.

Eugene, Oregon

Eugene, Oregon est à environ 110 miles au sud de Portland. Oregon. Sean Pavone / Getty Images

Si vous êtes fan des Jeux Olympiques, ne cherchez pas plus loin que Eugene, Oregon ou TrackTown, USA.

« Les essais d’athlétisme pour les États-Unis auront lieu à Eugene, dans l’Oregon, car c’est bien sûr là que Nike a commencé, c’est TrackTown. C’est une ville de fitness, 42 miles de sentiers au centre-ville, et il y a un magasin Nike Live, qui est fondamentalement son produit phare ultime. Il y en a un à New York, un à Los Angeles, un à Tokyo et un à Eugene, dans l’Oregon, donc ça vaut vraiment le coup d’y aller », a noté Ellwood.

Pour l’hébergement, une option est le Gordon Hotel à 199 € par nuit. C’est un hôtel de charme centré sur l’art qui vient d’ouvrir ses portes et est situé à côté du nouveau magasin Nike dans le marché public nouvellement agrandi de la 5ème rue. Bonus: du vin, de la bière ou de la crème glacée locale vous seront offerts à l’enregistrement.

La seule façon de vous tromper est de retarder l’élaboration des plans, car les prix sont susceptibles d’augmenter à mesure que de plus en plus de personnes continuent de réserver. Besoin de plus d’inspiration? Découvrez ces bonnes affaires par région:

Nord-est

Kennebunkport, Maine : Cette ville côtière fête son bicentenaire en 2021 et cet été, l’acteur Alan Cummings amènera son cabaret bar new-yorkais au Kennebunkport Inn. Les tarifs commencent à 189 € la nuit en juin.

: Cette ville côtière fête son bicentenaire en 2021 et cet été, l’acteur Alan Cummings amènera son cabaret bar new-yorkais au Kennebunkport Inn. Les tarifs commencent à 189 € la nuit en juin. Roosevelt Island, New York: Située juste à l’est de Manhattan, Roosevelt Island est parfaite pour les passionnés d’histoire et les amoureux des parcs et offre de belles vues sur New York. Le Graduate Roosevelt Island Hotel ouvre le 1er juin et est le premier hôtel de l’île légendaire et l’un des premiers nouveaux hôtels à ouvrir dans la Grosse Pomme depuis le début de la pandémie. Les tarifs commencent à 219 € pour deux personnes et chaque chambre offre une vue sur la rivière de New York.

Midwest

Chicago, Illinois: Abritant des institutions telles que l’Art Institute of Chicago et le Museum of Contemporary Art Chicago, la ville est le paradis des amateurs de musées. Le 21c Museum Hotel Chicago est l’un des neuf emplacements 21c aux États-Unis qui forment le seul musée multi-sites d’Amérique du Nord dédié à la collection et à l’exposition d’art du 21e siècle. Les tarifs des chambres commencent à 129 € par nuit.

Sud

Miami, Floride : Élégante, ludique et cosmopolite, Miami Beach est une excellente destination estivale. Moxy South Beach a des tarifs à partir de 159 € de la mi-juillet à août.

: Élégante, ludique et cosmopolite, Miami Beach est une excellente destination estivale. Moxy South Beach a des tarifs à partir de 159 € de la mi-juillet à août. Fort Worth, Texas: Cowtown connaît un essor majeur de développement cet été et le Harper Hotel en fait partie. Cet hôtel branché proposera des œuvres d’art locales et des recommandations de livres saisonniers et propose des tarifs à partir de 168 € la nuit.

Ouest