Chanel West Coast a menti à Lil Wayne et un contrat avec Young Money

Mais ce n’était pas faute de mentir.

Chanel a signé avec Young Money après avoir rencontré Wayne par malhonnêteté. Elle a expliqué comment tout s’est passé dans une interview avec Baller Alert.

«Je cours au centre des congrès, je dis à la sécurité: » Je suis avec eux. Je suis Chanel, frère de la côte ouest, je suis avec Wayne. » Il est comme: « Oh, tu es la fille de cette émission. Allez, suis-moi. » La sécurité m’a cru que j’étais avec Wayne », a-t-elle expliqué. «Je suis entré, c’est la toute première fois que je rencontre Wayne. Je me souviens avoir dit: ‘Je rappe, quoi de neuf? J’ai besoin d’une photo avec toi.’ C’est tellement drôle environ un an et demi plus tard, grâce à des connexions musicales, ils ont dit: «Nous devons vous amener à jouer votre musique pour lui. Il m’avait déjà rencontré la première fois, j’ai trouvé ça drôle de me faufiler dans sa chambre verte. «