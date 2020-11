La femme du Dr Dre veut savoir s’il a engendré des enfants en dehors du mariage: rapport

Le couple a été impliqué dans un méchant divorce et Nicole Young a déposé des documents exigeant que son ex-mari révèle s’il a plus d’enfants.

Il fut un temps où le Dr Dre et sa femme Nicole Young étaient connus comme un couple de célébrités privé et sans problème. Pourtant, après avoir annoncé leur divorce, les scandaleuses pièces de théâtre se déroulent comme un feuilleton. Les deux hommes ont été en désaccord quant à savoir s’ils ont ou non un accord prénuptial, et Nicole a été accusée d’avoir retiré illégalement des centaines de milliers de dollars des comptes de Dre. Elle allègue qu’il a eu au moins trois maîtresses pendant leur mariage et les a nommées dans des documents judiciaires, et il y a même des plaintes pour violence domestique. TMZ a récemment rapporté que Nicole Young veut également savoir si son mari a engendré d’autres enfants.

Bryan Bedder / Employé / Getty Images Le média a déclaré que dans des documents judiciaires, Nicole exigeait que son ex-mari remette toute information relative à la paternité des enfants conçus pendant leur mariage de 24 ans. Elle n’aurait apparemment pas indiqué ce qu’elle prévoyait de faire avec cette information, mais étant donné qu’elle demande 2 millions de dollars par mois en pension alimentaire temporaire pour époux, cela pourrait certainement aider son cas. Le divorce entre ce couple est devenu désagréable, mais on s’attend à ce que le Dr Dre soit assis sur une fortune estimée à 1 milliard de dollars.

