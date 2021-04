Snowpiercer Saison 2: La saison 2 de Snowpiercer est en effet un miroir terrifiant, mais il y a encore de l’espoir.

Le 17 mai 2020, TNT a créé Snowpiercer, une série dramatique télévisée à suspense dystopique post-apocalyptique américaine. Il est basé à la fois sur le film du même nom de Bong Joon-2013 ho et sur le roman graphique français de 1982 de Jacques Lob, Benjamin Legrand et Jean-Marc Rochette Le Transperceneige, dont le film a été adapté.

Naturellement, Snowpiercer de TNT était une combustion plus lente que ses prédécesseurs narratifs, et il a prospéré dans un format épisodique hebdomadaire qui nous a permis d’explorer le train et sa dynamique de puissance toxique d’une manière plus expansive. Ce n’était pas une télévision révolutionnaire, et elle ne figurait pas tout à fait dans notre liste de fin d’année, mais c’était une bonne montre hebdomadaire avec beaucoup de potentiel d’histoire.

La même chose est vraie dans sa deuxième saison, et maintenant que la révolte initiale a eu lieu, vous pouvez sentir l’intrigue s’installer enfin dans des arcs de personnages fascinants. Cela prend également des risques calculés; par exemple, Layton abandonne presque instantanément la démocratie pour laquelle les classes inférieures se sont battues en faveur de la loi martiale.

Il n’a pas beaucoup de choix – dans la finale de la saison 1, un train de ravitaillement plus petit mais plus puissant nommé «Big Alice» a pris le relais du train, transportant à la fois M. Wilford (Sean Bean) et la fille de Melanie Alex (Rowan Blanchard) , qu’elle supposait être décédé il y a sept ans. Il pique également en tant que leader de facto du mouvement.

Il est également rafraîchissant que les personnages féminins de la série obtiennent certains des arcs les plus intéressants. Mlle Audrey, en particulier, se plonge en profondeur dans son passé douloureux avec Wilford qui ne commence vraiment qu’à la moitié de la saison 2. Pour faire face aux horreurs qu’elle a rencontrées, Tilly (Mickey Sumner) se tourne à contrecœur vers la religion, tandis qu’Alex est déchirée entre aimer sa mère absente et rester fidèle à son mentor.

L’histoire de Snowpiercer devrait profiter à nouveau de la sortie hebdomadaire. Ce n’est pas exactement un spectacle de frénésie car il jongle avec plusieurs intrigues et change souvent les personnages principaux et les thèmes. Mais, à mesure que les récits de ses personnages s’élargissent et se superposent, cela devient normal avec le temps; cela reste passionnant et original.

Ce n’est pas le même spectacle que lors de la première saison, ce qui est positif. Snowpiercer La saison 2 est une expérience réalignée mais plus riche, même pour ceux d’entre nous qui ont apprécié les premiers épisodes. Cela ressemble toujours à un reflet, mais pas de la même manière qu’avant. Il s’agit maintenant de trouver une voie à suivre et de s’adapter aux nouvelles normes, tout comme dans nos vraies vies. Nous ne sommes pas encore descendus du train, mais il y a une chance que nous le fassions.

