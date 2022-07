Becoming Elizabeth Episode 6 Date de sortie, compte à rebours, spoilers – Tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens recherchent la date de sortie de l’épisode 6 de Becoming Elizabeth. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans de cette série sont vraiment excités pour son prochain épisode. Pour connaître tous les détails possibles, les fans de cette série la recherchent vraiment partout sur Internet. Pour cette raison, nous sommes maintenant ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails possibles liés à la date de sortie de Becoming Elizabeth Episode 6. Ici, vous saurez où vous pouvez regarder cette série, quand l’épisode 6 va sortir, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Alors lisez-le jusqu’à la fin et vous trouverez tous les détails.

C’est une série américaine et britannique et cette série a été créée par Anya Reiss. Cette série a été écrite par Anya Reiss, Suhayla El Bushra, Anna Jordan et Emily Ballou. Son premier épisode est sorti le 12 juin 2022 et après la sortie, cette série a acquis beaucoup de renommée et de popularité car elle est basée sur la reine Elizabeth.

L’histoire de cette série est basée sur les jeunes années de la reine Elizabeth I. Ici, vous verrez une adolescente orpheline qui évolue embourbée dans la politique de la cour d’Angleterre lors de son voyage pour sécuriser la couronne. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez plus intéressante et deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. En ce moment, tous ses fans recherchent la date de sortie de l’épisode 6 de Becoming Elizabeth. Alors sachons-le.

Devenir Elizabeth Épisode 6 Date de sortie

Alors enfin, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 6 de Becoming Elizabeth. Le nom de cet épisode est « What Cannot Be Cured » et il sortira le 17 juillet 2022. Si vous êtes un fan de cette émission et que vous voulez savoir ce qui va se passer ensuite, nous vous suggérons simplement de marquer la date et n’oubliez pas de la regarder.

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de cette saison en cours.

Gardez votre couteau brillant

Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête

Soit apprendre, soit se taire

Éclaire nos ténèbres

La nécessité m’oblige à te tourmenter

Ce qui ne peut pas être guéri

Rire, mentir, flatter, faire face

À la mort, nous devons nous baisser

Où regarder ?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Starz et c’est la plateforme officielle de la série. Si vous souhaitez regarder cette série sur des plateformes en ligne, vous pouvez y accéder sur Amazon Prime Video et Hulu. Gardez simplement à l’esprit que la disponibilité de cette série sur ces plateformes dépendra de votre région.

Détails du casting

Voici la liste des acteurs de cette série.

Alicia von Rittberg comme Elizabeth Tudor

Romola Garai comme Mary Tudor

Jessica Raine comme Catherine Parr

Tom Cullen comme Thomas Seymour

Bella Ramsey dans le rôle de Lady Jane Grey

Jamie Parker comme John Dudley

Oliver Zetterström dans le rôle du roi Édouard VI

John Heffernan comme Edward Seymour

Jamie Blackley comme Robert Dudley

Jacob Avery comme Lord Guildford Dudley

Alexandra Gilbreath comme Kat Ashley

Leo Bill comme Henry Gray

Ekow Quartey comme Pedro

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 6 de Becoming Elizabeth, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de Becoming Elizabeth Episode 6 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

