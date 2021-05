"Mon université de héros" Révèle les images clés des héros du monde

Mon université de héros a révélé un regard beaucoup plus attentif sur les métamorphoses de costumes de héros à venir dans le nouveau film Mission des héros du monde, bien que My Hero Academia reprenne actuellement les écrans avec sa cinquième saison d’anime.

Il a été annoncé que My Hero Academia sortirait en fait le troisième long métrage de son anime plus tard cet été au Japon, et ce nouveau film mettra en vedette des métamorphoses importantes pour les héros.

Le nouveau film verra Izuku Midoriya, Shoto Todoroki et Katsuki Bakugo travailler avec Endeavour dans le cadre d’une nouvelle mission énorme impliquant héros du monde entier, et avec cette nouvelle mission vient un nouveau look de héros pour le trio principal.

My Hero Academia: World Heroes Mission les voit porter de nouveaux looks tout noirs et furtifs pour leurs looks de héros respectifs, et le dernier numéro de Saut hebdomadaire Shonen Shueisha a révélé un nouveau regard sur ce à quoi ressembleront les relookings sympas.

Bien qu’une date de sortie spécifique n’ait pas encore été fixée pour le nouveau film, My Hero Academia: World Heroes Mission a été confirmé pour sortir en salles au Japon cet été.