Vincent D’Onofrio et Charlie Cox ont discuté des retours de Daredevil et Kingpin

Depuis que Netflix a annulé ses émissions Marvel, les fans étaient curieux de savoir quand ces personnages pourraient faire leurs débuts dans le MCU. Et quand ils ont fait leurs débuts, seraient-ils joués par les mêmes acteurs ou seraient-ils refondus ? Alors que le patron de Marvel, Kevin Feige, avait assuré aux fans que Charlie Cox serait Daredevil à l’avenir, entendre que ce n’est pas la même chose que de le revoir à l’écran dans le rôle. Maintenant avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison et Oeil de faucon, on sait que Charlie Cox et Vincent D’Onofrio reprendraient en effet leurs rôles de Matt Murdock et Wilson Fisk de Netflix casse-cou séries. Et il semblerait que les deux stars aient discuté de leurs retours respectifs en coulisses.

Dans les coulisses de Le casse-cou de Marvel, Cox et D’Onofrio se sont liés sur le plateau et sont devenus amis. Et, en fin de compte, ils s’étaient parlé de la reprise de leurs rôles dans le MCU.

Dans une récente interview avec le Hollywood Reporter, D’Onofrio a parlé de discuter des retours avec Cox. « Charlie et moi sommes amis, mais nous ne parlons pas vraiment de trucs Marvel ensemble parce que nous connaissons toutes les complications avec les révélations et ce genre de choses et ce que nous nous sommes engagés à dire et à ne pas dire. Mais dès que Kevin a révélé le fait que Charlie allait participer, Charlie m’a appelé immédiatement et nous avons eu une énorme conversation à ce sujet, qui n’incluait rien sur Oeil de faucon. »

D’Onofrio a poursuivi en déclarant qu’ils avaient eu d’autres conversations à ce sujet lorsqu’il a été révélé qu’il apparaîtrait sur Oeil de faucon.

« Quand ils ont montré le coup de téléphone de Kingpin dans [last week’s] épisode de Hawkeye, j’ai immédiatement appelé Charlie et nous avons eu une autre conversation de deux heures », a-t-il déclaré en riant. « Nous sommes donc amis et nous parlons de ce genre de choses, mais nous le faisons très soigneusement et de manière appropriée. »

C’est un réconfort que les deux acteurs ont développé une amitié assez confortable lors du tournage de Le casse-cou de Marvel qu’ils voulaient se parler de rejoindre le MCU.

Les deux révélations ont vraiment excité la base de fans du MCU. Les représentations de Daredevil et Kingpin de la série Netflix Marvel ont été considérées comme excellentes par les téléspectateurs et les critiques, la Fondation américaine pour les aveugles allant jusqu’à honorer Charlie Cox en 2015 avec un Helen Keller Achievement Award pour sa représentation précise de un aveugle.

« Depuis la sortie de l’émission, j’ai reçu un grand nombre d’e-mails et de lettres de personnes de la communauté aveugle souffrant de degrés de perte de vision », a déclaré Cox lors de son discours d’acceptation du prix. « J’ai eu une inconnue à Londres qui était naturellement stressée par sa vision réduite. » La femme, a-t-il dit, était plus préoccupée par la perte de son indépendance que par la perte de sa vision. «Je me souviens avoir pensé que c’est en fait loin de la vérité. Sur la base de l’expérience que j’ai eue dans l’émission et d’être tellement étonné par la quantité d’outils, le soutien et l’éducation… ce n’est pas le cas. »

Matt Murdock de Charlie Cox apparaît dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, maintenant dans les salles. Kingpin de Vincent D’Onofrio apparaît dans Oeil de faucon, maintenant en streaming sur Disney+





