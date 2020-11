Cette star de Gilmore Girls a été “ choquée ”, le casting n’a pas obtenu de nominations aux Emmy Awards

Pour de nombreux fans, Gilmore filles reste un classique réobservable. Cependant, la série télévisée n’a jamais reçu l’honneur d’un Emmy aux heures de grande écoute. Pour un Gilmore filles membre de la distribution, ce camouflet de l’Académie était «choquant».

‘Gilmore Girls’ est toujours d’actualité en 2020

Le New York Times a récemment rendu compte de l’attrait «durable» de Gilmore filles. (Surtout en 2020, les temps de quarantaine AKA). C’est quelque chose que «peu auraient prédit en 2000», lors de la première diffusion de l’émission. La publication explique:

Cela n’a jamais été un succès lors de sa course de 7 ans. Il n’a jamais trouvé son chemin vers un public de masse, n’a jamais été nominé pour un Emmy majeur, n’a jamais reçu le buzz à surveiller des autres émissions qui sont arrivés au même moment.

Parmi les 7 saisons de l’émission, l’épisode de la saison 4 «Festival of Living Art» est le seul à remporter un Emmy. La série a gagné pour la statue du «Maquillage exceptionnel». Cependant, cela reste la seule victoire – et nomination – de la Television Academy.

Scott Patterson, membre de la distribution de Gilmore Girls, a été “ constamment choqué ” par le snob de 7 saisons

Nous avons déjà rendu compte de l’énorme Gilmore filles Emmy snob. Le manque de hochements de tête a surpris les fans inconditionnels, mais aussi les membres de la distribution de la série. Scott Patterson, qui a joué le principal intérêt amoureux de Lorelai, Luke Danes, dans la série, a déclaré au New York Times qu’il y avait un certain niveau d’attente d’un signe de tête des Emmys. Mais cela n’a jamais été atteint.

«Nous avons été constamment choqués d’avoir été négligés par l’Académie et de n’avoir jamais vraiment obtenu de nominations pour le spectacle, ni pour le jeu d’acteur individuel», a expliqué Patterson. «Non pas que nous le faisions pour obtenir des prix, mais vous voulez être reconnu. Vous voulez être reconnu. “

Cependant, ce n’est pas seulement Patterson qui a ressenti cela. En gros, tout le monde sur le Gilmore filles ensemble ressenti la même chose. Mais surtout en ce qui concerne la star de l’émission, Lauren Graham.

“Les acteurs et l’équipe ont été particulièrement consternés que Graham n’ait jamais reçu la nomination aux Emmy qu’ils pensaient mériter largement”, a rapporté le Times.

«Je ne peux même pas penser à quelqu’un d’autre qui pourrait faire ce qu’elle a fait», Sheila Lawrence, l’une des Gilmore filles écrivains, a déclaré au journal. “Et je déteste qu’elle n’ait pas été reconnue avec du matériel pour ça.”

Même si Graham n’a jamais obtenu de nomination aux Emmy pour la série WB, elle a été nominée pour un Golden Globe, selon IMDb. La Screen Actors Guild et les Television Critics Association Awards ont également nommé Graham pour Gilmore filles; cependant, elle n’a gagné à aucun de ces événements.

Pourquoi la série n’a-t-elle jamais remporté un Primetime Emmy?

Pourquoi était Gilmore filles snobé par les Emmy Awards pendant 7 saisons? Le fait qu’il soit sur le même réseau que les savons teeny-bopper comme One Tree Hill et Dawson’s Creek n’a rien aidé. Sans oublier, il avait une concurrence rude contre les grandes émissions de réseau. Comme l’a affirmé le New York Times:

Peut-être en partie parce que c’était sur la toute jeune WB, où il affrontait des mastodontes de Nielsen comme copains et Idole américaine, et en partie à cause de sa réputation de spectacle “ girlie ” à une époque qui célébrait les anti-héros masculins d’âge moyen comme Tony Soprano, Gilmore filles n’a jamais reçu beaucoup d’attention.

Le fait que le mot «filles» figure même dans le titre aurait également pu (malheureusement) amener de nombreux hauts dirigeants de l’industrie (qui, comme nous le savons, étaient / sont principalement des hommes) à l’annuler.

«En effet, certains Gilmore les vétérans ont blâmé le sexisme pour le statut de seconde classe de l’émission », a confirmé le Times. «Les séries sur les triomphes ordinaires et les chagrins d’amour des femmes ont jusqu’à tout récemment été traitées comme si elles étaient d’un intérêt intrinsèquement limité.»

Gilmore filles la créatrice Amy Sherman-Palladino a remporté plusieurs Emmys pour sa série Amazon La merveilleuse Mme Maisel –Ce qui ressemble à une sorte de justification. Les snubs de Graham, cependant, piquent toujours.