Le niveau de boss de Frank Grillo passe directement au streaming sur Hulu

Hulu a conclu un accord pour les droits de Niveau de boss. Le nouveau film de science-fiction, qui met en vedette Mel Gibson et Frank Grillo, était à l’origine destiné aux salles de cinéma. Mais comme beaucoup d’autres films avant cette année, cela est devenu irréaliste. Au lieu de cela, il fera ses débuts en streaming en 2021, apportant les dernières nouvelles du réalisateur Joe Carnahan aux abonnés de Hulu dans le confort de leur foyer.

Selon un nouveau rapport, Hulu a payé quelque part dans la fourchette basse à huit chiffres pour les droits américains de Niveau de boss, bien que l’étiquette de prix précise n’ait pas été révélée. Le film aurait un budget de 45 millions de dollars. Fait intéressant, l’accord concerne uniquement les droits américains. On dit que les droits cinématographiques ont été vendus à l’échelle internationale, ce qui signifie que les dollars du box-office sont toujours sur la table depuis l’étranger. Mais les cinéphiles nationaux devront se contenter de regarder celui-ci à la maison.

Niveau de boss se concentre sur un ancien agent des forces spéciales nommé Roy Pulver (Frank Grillo). Il est piégé dans une boucle temporelle qui répète constamment le jour de son meurtre. Dans la boucle temporelle, il découvre des indices sur un projet gouvernemental secret qui pourrait percer le mystère derrière sa mort. Dans une course contre la montre, Roy doit traquer le colonel Ventor (Mel Gibson), le puissant chef du programme gouvernemental. Pendant ce temps, il doit également distancer les assassins qualifiés qui sont déterminés à le garder de la vérité.

Le casting comprend également Naomi Watts, Will Sasso, Ken Jeong, Annabelle Wallis, Michelle Yeoh et Selina Lo. Pour Mel Gibson, c’est un autre projet relativement important. Gibson a essayé de faire un retour ces dernières années. L’acteur emblématique a récemment joué dans le film de vacances Fatman. Gibson travaille également sur Passion du Christ 2 et peut revenir pour jouer dans Arme mortelle 5.

Quant à Frank Grillo, il est surtout connu sous le nom de Brock Rumlow / Crossbones de Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver et Captain America: guerre civile. Certains de ses autres crédits comprennent La purge: l’anarchie, Donnybrook, Wheelman et Guerrier loup 2. Grillo a déjà collaboré avec le réalisateur Joe Carnahan sur Le gris. Carnahan, qui est connu pour diriger Smokin ‘Aces et L’équipe A, a co-écrit le scénario avec Chris Borey et Eddie Borey. Carnahan et Frank Grillo sont également producteurs aux côtés de Randall Emmett, George Furla et Ridley Scott, dont la société de production Scott Free a soutenu le film.

Au départ, Entertainment Studios était à bord pour distribuer le film, mais cet accord a échoué. Avant la fermeture du cinéma en mars, il a été projeté aux cinémas Arclight de Los Angeles en février. Bien que les critiques officielles n’aient pas encore été partagées, la réponse des médias sociaux à la suite de la projection a été largement positive. Il n’y a pas encore de mot sur une date de sortie spécifique pour Niveau de boss mais il fera ses débuts sur Hulu dans le courant de 2021. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

