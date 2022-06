‘Marvel’s Spider-Man Remastered’ sortira sur PC cette année

L’un des jeux exclusifs de PlayStation est sur le point de quitter son exclusivité, avec la version remasterisée de »Spiderman de Marvel » étant disponible pour PC. Annoncé lors de l’événement State of Play de PlayStation, le jeu vidéo populaire mettant en vedette le héros arachnide sera disponible pour les joueurs sur PC le 12 août.

En outre, une version PC de ‘‘Marvel’s Spider-Man: Miles Morales » arrivera également à l’automne 2022. La société de production Logiciel Nixxes sera chargé d’apporter la nouvelle version de Spider-Man, apportant une version entièrement adaptable aux composants PC exclusifs. Le jeu original a été développé par sans sommeil et est sorti le 7 septembre 2018 exclusivement pour la PlayStation 4.

« Nous sommes reconnaissants à notre partenaire PlayStation Studios Nixxes Software d’avoir pleinement optimisé ‘Marvel’s Spider-Man Remastered’ et ‘Marvel’s Spider-Man : Miles Morales’ pour PC », a écrit le directeur de la stratégie de franchise et des relations avec les studios d’Insomniac Games, Ryan. Schneider, sur le blog officiel PlayStation. « Notre équipe de production est ravie de l’esprit de collaboration et de l’engagement envers la qualité de Nixxes. »

La version remasterisée du jeu Spider-Man est arrivée sur PlayStation 5 le 12 novembre 2020, le même jour que la version « Miles Morales » est sortie sur PS4 et PS5. » Spider-Man Remastered » est uniquement disponible sur PS5 via l’édition ultime de » Miles Morales ». Cette nouvelle version comprend le jeu complet et son contenu téléchargeable, ainsi que des images mises à jour, ainsi que de nouveaux costumes, de nouveaux trophées et de nouveaux ajouts au mode photo.

Des travaux sont actuellement en cours sur »Marvel’s Spider-Man 2 », dont la date de sortie est prévue en 2023 pour PlayStation 3. Le jeu comprendra l’inclusion de Peter Parke et Miles Morales, ainsi que l’introduction pour la première fois de Venin. De même, Insomniac travaille sur »Wolverine de Marvel » un nouveau jeu vidéo axé sur le célèbre mutant X-Men.

Développé par Insomniac Games et publié par Sony Interactive Entertainment, »Marvel’s Spider-Man » est actuellement disponible sur PlayStation 4, tandis que »Spider-Man Remastered » est disponible sur PlayStation 5. L’édition remasterisée sortira sur PC le 12 août.