Une école forcée de se fermer en raison d’une menace de tir

Un lycée de Wellington, en Nouvelle-Zélande, a été mis en lock-out après que la police a déclaré qu’un adolescent avait menacé de tirer sur des étudiants.

Le lycée Wellington a été bloqué jeudi matin (26 novembre) après qu’une «menace crédible» a été lancée sur les réseaux sociaux contre l’école.

Le tireur potentiel aurait dit aux élèves sur les réseaux sociaux qu’il prévoyait une fusillade dans une école, affirmant qu’il était «tellement excité».

Un élève et un parent ont dit plus tard Stuff.co.nz que l’agresseur prévoyait de cibler spécifiquement les étudiants LGBT +, cependant, la police a insisté plus tard sur le fait qu’il n’y avait «aucune information suggérant qu’un groupe particulier était une cible spécifique».

Le lycée Wellington a été verrouillé pendant une heure vers 8h30 après que les menaces ont été signalées aux autorités.

Les menaces provenaient d’un compte Instagram public appartenant à un adolescent. Il avait précédemment partagé des articles sur une fusillade dans une mosquée et publié jeudi une photo d’un fusil et de balles dans la main d’une personne.

Un élève du lycée Wellington a déclaré que l’adolescent avait affirmé qu’il possédait une arme à feu et des balles sur le compte Instagram et qu’il s’était décrit comme un «nazi».

Le compte Instagram a depuis été supprimé.

Alors que la nouvelle tombait, le député travailliste Grant Robertson a tweeté: «J’envoie mon aroha à tous à Wellington High et à Whanau. C’est une période difficile, mais je sais que Dominic et l’équipe ont toujours à cœur le bien-être des étudiants, en particulier les LGBTQI. Et nous devons tous résister au sectarisme et à la haine. »

Cependant, il a ajouté plus tard: «Il semble que le Des trucs signaler que ce tweet est basé sur est en litige. Quoi qu’il en soit, cette journée a été effrayante pour WHS et ils ont tous besoin de notre soutien.

Dans un message sur Facebook, le principal de Wellington High, Dominic Killalea, a déclaré que l’école avait reçu une «menace crédible» de violence et a dit aux élèves qu’ils devraient rester en classe jusqu’à ce que la situation soit résolue.

«Tous les étudiants, le personnel et les personnes sur place sont enregistrés en toute sécurité. Tout le monde a très bien fait et a répondu aux instructions.

«Je tiens à vous remercier personnellement pour votre soutien et votre confiance pendant cette période difficile.»

Un adolescent a été appréhendé jeudi et accusé de possession d’une arme à feu et de munitions, et placé en garde à vue, ont rapporté les médias locaux.

Il a comparu devant un juge du tribunal pour adolescents de la ville jeudi après-midi, et la police a déclaré qu’il serait référé à Youth Aid.