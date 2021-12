C’est officiel : Marvel a confirmé le remplacement d’Iron Man

Hombre de Hierro était l’une des figures centrales du groupe de super-héros connu sous le nom de Vengeurs et son leadership était très important pour ces figures cruciales dans la défense de la planète Terre. De cette façon, Tony Stark, le milliardaire qui a créé une armure capable des exploits les plus incroyables, était le plus responsable de la défaite de Thanos, le méchant qui, à travers les Infinity Stones, avait fait disparaître la moitié de sa vie dans l’univers. .

Le sacrifice de Tony n’a pas été vain : des millions de vies sont revenues à travers le « Spot », le cliché de Hulk qui a annulé les actions de Mad Titan. Le clic suivant avec les Gemmes était le sien. Hombre de Hierro et cela a servi à faire disparaître les forces de Thanos et du méchant qui a causé tant de maux de tête aux héros de la Terre. Fin de Saga de l’infini! Comment se poursuit l’histoire du MCU ?

Strange sera-t-il le nouvel Iron Man ?

Dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, Peter Parker demande de l’aide Docteur étrange pour que les gens oublient son identité secrète, révélée par Mysterio. Le Sorcier Suprême est d’accord et à travers un sort essaie de donner un coup de main au robot de mur. Les choses tournent mal et le multivers s’ouvre ! Ce nouveau concept est celui qui prévaudra dans les projets MCU suivants. Nous avons déjà vu Spidey combattre 5 méchants d’autres réalités et ce n’est que le début.

Le synopsis de Docteur Strange dans le multivers de la folie Il dit: « La porte du multivers s’ouvre, pleine de mystère et de folie. Maintenant qu’Iron Man et Captain America sont partis après une bataille acharnée dans Avengers: Endgame, l’ancien chirurgien de génie et le sorcier le plus fort de tous, le docteur Strange, devrait jouer un rôle actif en tant que figure centrale des Avengers « . Il semble que le Sorcier Suprême sera l’un des leaders de l’équipe de héros la plus importante de merveille.

Est-ce que tuStephen étrange est formé pour diriger le Vengeurs? Il est sûrement l’un des personnages les plus puissants, mais le leadership implique bien plus que cela. Pour l’instant, on le verra se battre aux côtés de Wong, Scarlet Witch et América Chávez contre une version de lui-même qui est corrompue et détruit tout un univers comme on a pu le voir dans la série animée Et qu’est-ce qui se passerait si…? Ce sera une épreuve décisive pour l’ex-chirurgien qui devra vaincre puis reprendre en main l’équipe de héros par excellence du MCU.

La suite du Sorcier Suprême sortira en salles le 6 mai et est réalisée par une vieille connaissance dans le domaine des films de super-héros : ¡¡Sam Raimi! Une distribution luxueuse est prête à donner vie à ce projet avec Benedict Cumberbatch à la barre et Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, América Chávez, Chiwetel Ejiofor et Benedict Wong.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂