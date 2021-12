Effrayant ou mignon ? Neil Patrick Harris obtient des « répliques en peluche » de ses chiens

Les chiens de Neil Patrick Harris ont maintenant des jumeaux.

La star de « Matrix Resurrections » a montré un cadeau de Noël sur Instagram que lui a offert son mari David Burtka sous la forme de répliques étrangement précises d’animaux en peluche des trois chiens de leur famille – Spike, Gidget et Ella.

« Super cadeau cette année : répliques de versions en peluche de nos chiens. Bravo @cuddleclones pour avoir cloué les ressemblances de Gidget, Spike et Ella », a écrit Harris.

Harris a placé les répliques aux mêmes endroits sur le sol que les vrais chiens de la famille et a inclus une photo des vrais chiots pour montrer les similitudes frappantes entre eux et leurs jumeaux en peluche.

Les répliques font la distinction entre être d’adorables sosies de leurs homologues de la vie réelle et des copies étranges, comme une version pour chien du film « Nous ».

Les vrais chiens semblent être énervés sur leur photo, avec Gidget portant un « Sommes-nous remplacés ? Je pense que nous sommes remplacés ?! » un air paniqué, tandis que Spike et Ella ont des regards sévères semblant dire : « Nous ne sommes PAS cool avec ça » et « Si vous choisissez ces chiens plutôt que nous, nous savons où vous dormez. »

Les fans de Harris semblaient se pencher du côté des répliques de chiens comme des ajouts mignons à la famille, certains étant déconcertés par eux.

« Tamara en a un !!! » l’acteur Christina Hendricks a commenté en référence à un ami. « Ils sont incroyables. »

« OMG ! Je pensais vraiment qu’ils étaient la vraie chose ! » une autre personne a écrit.

« Ils sont incroyables ! Spike en particulier est tellement réaliste », a commenté une autre personne.

« Oh, c’est super effrayant », a écrit une autre personne.

« Un peu effrayant…………………………… » a commenté un autre.

Les chiens sont devenus une partie bien-aimée de la famille de quatre de Harris, qui comprend leurs jumeaux de 11 ans, Harper et Gideon. Ils ont d’abord adopté Gidget, un mélange de terriers en fil de fer, en 2016, avant d’ajouter Spike et Ella.