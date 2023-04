Squid Game US Remake serait en développement chez Netflix, David Fincher voulait produire

Une nouvelle rumeur prétend qu’un remake américain en anglais de la série à succès Jeu de calmar est actuellement en développement chez Netflix. Avec Club de combat et Se7fr le réalisateur David Fincher étant pressenti pour produire le projet. La rumeur vient du podcast The Hot Mic de Jeff Sneider et ajoute que le géant du streaming a hâte que Fincher apporte Jeu de calmar aux États-Unis et veulent qu’il « aborde mal ce projet ».





Mieux connu pour les goûts de Zodiaque, Le Réseau Social, et Fille disparue entre autres, David Fincher a été fortement impliqué dans plusieurs projets Netflix à commencer par la série politique à succès Château de cartes. Le cinéaste nominé aux Oscars a également été à la tête de films comme Chasseur d’espritsérie d’anthologies Amour, mort et robotset le drame biographique en noir et blanc nominé aux Oscars, homme.

Sorti en septembre 2021 et acclamé par le grand public, la première saison de Jeu de calmar se concentre sur un concours dans lequel 456 joueurs, issus de différents horizons mais chacun profondément endetté, jouent à un ensemble de jeux pour enfants aux conséquences mortelles dans l’espoir de gagner un prix de 45,6 milliards de won. La série est rapidement devenue un phénomène de la culture pop, recevant de nombreuses nominations, dont 14 nominations aux Primetime Emmy Awards et repartant avec l’Emmy du meilleur acteur principal dans une série dramatique pour Lee Jung-jae.





Squid Game Saison 2 est susceptible d’atterrir sur Netflix en 2024

Une deuxième saison de l’original Jeu de calmar est également en préparation, et bien que les détails spécifiques de l’intrigue soient en grande partie inconnus, la série poursuivra le commentaire social qui a rendu cette première sortie si intrigante d’actualité et visera la police. « Je pense que le problème avec les policiers n’est pas seulement un problème en Corée. Je vois dans les nouvelles mondiales que la police peut être très en retard pour agir sur les choses – il y a plus de victimes ou une situation s’aggrave parce qu’elles n’agissent pas assez vite « , a révélé le créateur Hwang Dong-hyuk. « C’était un problème que je voulais soulever. Peut-être que dans la saison deux, je pourrai en parler davantage. »

La deuxième saison de Squid Game verra également le retour du mystérieux Front Man, incarné par J’ai vu le diable et G.I. Joe: Retaliation vedette Lee Byung-hun. « Pendant que j’écrivais la première saison, j’ai pensé aux histoires qui pourraient être dans la deuxième saison si je parvenais à en faire une – l’une serait l’histoire du leader. »

Quant à savoir quand nous pourrions voir Jeu de calmar Saison 2 sur nos écrans, l’acteur principal Lee Jung-jae a récemment révélé que la série devrait être prête à être diffusée devant les caméras plus tard cette année. « Quoi qu’il en soit, le tournage de ‘Squid Game 2’ commencera cet été et le tournage durera probablement environ 10 mois. Nous travaillions également sur la saison 1 pendant environ 10 mois, mais c’était avec des retards causés par COVID-19. Mais vu que la saison 2 sera à plus grande échelle, cela prendra probablement plus de temps à se terminer », a-t-il expliqué, ce qui mettrait probablement Jeu de calmar Saison 2 dans la fenêtre de sortie 2024.

Le réalisateur David Fincher devrait quant à lui poursuivre sa relation avec Netflix avec le prochain thriller d’action néo-noir, Le tueur. Avec Michael Fassbender, Charles Parnell, Arliss Howard, Sophie Charlotte et Tilda Swinton, Le tueur devrait sortir sur Netflix le 10 novembre 2023.