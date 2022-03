Elden Ring: Que sont les cœurs de dragon et où trouver un autel de communion de dragon

Dans Anneau Elden à partir de À partir du logiciel les héros aventureux trouveront de temps en temps des objets mystérieux, qui ont généralement une utilisation très efficace. Il s’agit, par exemple, de la coeurs de dragonssur lequel vous tomberez probablement au début de l’histoire, après tout, il laisse déjà entrer adversaire très précoce déposer un tel objet.

Dans ce Guider Nous voulons vous dire ce que sont exactement les cœurs de dragon, comment vous pouvez obtenir ces objets et ce que vous faites finalement avec les âmes exigeantes du monde ouvert. Un petit conseil à l’avance : les cœurs de dragon sont rare et puissantdonc vous voulez vraiment les posséder.

Elden Ring: Que sont les cœurs de dragon et où les trouver

Comme le nom de cet article l’indique, c’est ce que c’est coeur d’un grand dragon, que vous recevez pour avoir vaincu une telle bête. Pour la première fois, vous obtiendrez très probablement un cœur de dragon de sa part Dragon volant Agheel dans la zone de départ de Limgrave au niveau des ruines dans le marais et vous pourrez alors lire dans la description : Accorde le pouvoir du dragon à l’autel de la communion du dragon.

mais qu’est ce que ca signifie exactement? En bref, si vous apportez un cœur de dragon à l’un des mentionnés Autels de communion du dragon apporter, vous pouvez là-bas compétences très puissantes apprendre qui rendent le « Elden Ring » beaucoup plus facile. Il est donc compréhensible que de nombreux joueurs veuillent ces objets.

Votre première tâche sur votre chemin, puissantes compétences de dragon apprendre, c’est trouver et tuer ces monstres. Au total, il y a dans « Elden Ring » cinq grands dragons, qui, à une exception près, sont de puissants adversaires et vous donneront un bon combat. Vous pouvez trouver ces ennemis comme suit :

Le dragon géant endormi : Le dragon le plus léger du jeu, car cette bête restera passive à tout moment, préférant dormir plutôt que de riposter. Vous pouvez le trouver au nord du lieu de miséricorde Fort Faroth . Attaquez ses jambes et ses ailes sans relâche, et le Dragon Heart sera bientôt à vous.

: Le dragon le plus léger du jeu, car cette bête restera passive à tout moment, préférant dormir plutôt que de riposter. Vous pouvez le trouver au nord du lieu de miséricorde . Attaquez ses jambes et ses ailes sans relâche, et le Dragon Heart sera bientôt à vous. Le dragon volant Agheel : Le premier dragon qui ripostera un peu est lancé Grand lac à Limgrave et nous vous recommandons, avant le combat niveau 25 avoir atteint. Mais cet adversaire n’est pas non plus un gros obstacle, faites juste attention à son coup de fouet, son attaque de feu diagonale depuis les airs et son attaque au piétinement.

: Le premier dragon qui ripostera un peu est lancé et nous vous recommandons, avant le combat avoir atteint. Mais cet adversaire n’est pas non plus un gros obstacle, faites juste attention à son coup de fouet, son attaque de feu diagonale depuis les airs et son attaque au piétinement. Le dragon de pierre scintillante : Au moins vous avez niveau 45 atteint, vous pouvez affronter cet adversaire couvert de cristal qui est au nord-ouest de l’église Rose sur le lac de Liurnia situé. Nous vous recommandons au moins deux armes avec +3 ou même avoir +4 dans vos bagages, sinon le combat peut être long.

: Au moins vous avez atteint, vous pouvez affronter cet adversaire couvert de cristal qui est situé. Nous vous recommandons ou même avoir +4 dans vos bagages, sinon le combat peut être long. Magma Wyrm : Cet adversaire représente un défi décent et devrait être joué avec au plus tôt niveau 50 être adressé. tu le trouve au bout de la mine du tunnel Gael et vous devez vous préparer correctement avant le combat et vous assurer d’avoir suffisamment de potions de guérison dans votre sac à dos.

: Cet adversaire représente un défi décent et devrait être joué avec au plus tôt être adressé. tu le trouve et vous devez vous préparer correctement avant le combat et vous assurer d’avoir suffisamment de potions de guérison dans votre sac à dos. Magma Wyrm Makar: Une façon niveau 55 vous avez une chance d’affronter le dernier dragon d’Elden Ring, le Magma Wyrm Makar. Ce monstre est situé à Abîme en ruine et ne devrait être contesté que si vous avez déjà un très bon équipement et talismans soignés appelez le vôtre.

Elden Ring: où trouver les autels de la communion du dragon

Alors maintenant, vous savez où trouver les cœurs de dragon, il s’agit toujours de trouver lesdits autels de communion de dragon où vous pouvez échanger les cœurs contre de puissantes capacités de dragon. Dans « Elden Ring », il y a deux endroits différentsoù vous pouvez trouver ces autels, un très tôt dans le jeu et un tout un coin plus tard.

© Du logiciel/Bandai Namco

Église de la Communion du Dragon

Cet endroit est sur une petite île sud-ouest du continentprès du point de départ de Limgrave. Cependant, il est impossible d’atteindre cet endroit simplement par voie d’eau, il vous faudra donc faire un petit détour pour obtenir les premiers trois compétences de dragon peuvent être obtenus dans le jeu.

Cherchez-les grotte côtière là-dessus toi-même à l’ouest du cimetière des échoués Situé à West Limgrave, non loin de la côte. Comme l’endroit est complètement noir, vous devez d’abord Kalé dans l’église d’Elleh visite, car ce PNJ vous donnera un torche vendu pour 200 runes, que vous pouvez certainement utiliser dans le mini-donjon.

Vous devez traverser complètement la grotte côtière et vous retrouver contre les boss dirigeant demi-humain se défendre Une fois les deux méchants hors du monde, vous découvrirez un autre tunnel derrière l’arène qui vous mènera à ladite île, de retour au soleil et directement au Église de la Communion du Dragon.

Dans les ruines, vous trouverez non seulement un dragon mort, mais aussi un autel avec lequel vous pouvez interagir pour obtenir le Échangez des cœurs de dragon contre de puissantes capacités. Gardez à l’esprit que vous ne pouvez choisir que trois pouvoirs de dragon dans l’Église, mais il y a beaucoup plus de choix dans la Cathédrale de la Communion des Dragons.

feu du dragon : Transforme le lanceur en dragon cracheur de feu, la charge augmente la durée. Requiert 15 Foi.

: Transforme le lanceur en dragon cracheur de feu, la charge augmente la durée. Requiert 15 Foi. griffe de dragon : Transforme le lanceur de sorts en dragon qui déchiquette les ennemis avec ses griffes de dragon. Requiert 17 Foi.

: Transforme le lanceur de sorts en dragon qui déchiquette les ennemis avec ses griffes de dragon. Requiert 17 Foi. gueule de dragon: Transforme le lanceur en dragon qui mord les adversaires. Nécessite 24 foi et 16 énergie arcanique.

Cathédrale de la Communion du Dragon

L’église de la Communion des Dragons est, bien sûr, un lieu pratique qui peut vous enseigner des compétences utiles, mais c’est un lieu approprié cathédrale est nettement plus puissant et dispose de cinq autres capacités de dragon prêtes pour vous. Cependant, il vous faudra un certain temps pour atteindre cet endroit car il se trouve dans le zone sud-ouest de Caelid.

© Du logiciel/Bandai Namco

Vous trouverez ici un lieu de miséricorde que vous devez absolument déverrouiller, car la zone est contrôlée par le dragon Ekzykes gardé et n’aime pas les arrivants, donc un combat est presque inévitable. Mais traiter avec le lézard en vaut la peine, car après votre victoire, vous pourrez entrer dans la cathédrale.

Vous ne trouverez pas seulement cela ici Manuel 3 de l’ancien apôtre du dragonmais aussi un autre autel, qui en échange de cœurs de dragon vous apprendra les compétences de dragon que vous connaissez déjà et cinq compétences de dragon supplémentaires.

© Du logiciel/Bandai Namco

Flamme d’Agheel : Fait tomber le souffle de flammes d’Agheel d’en haut. Nécessite 23 foi et 15 énergie arcanique.

: Fait tomber le souffle de flammes d’Agheel d’en haut. Nécessite 23 foi et 15 énergie arcanique. Souffle de pierre scintillante : Canalise le dragon et libère un souffle magique. Nécessite 15 foi et 12 énergie arcanique.

: Canalise le dragon et libère un souffle magique. Nécessite 15 foi et 12 énergie arcanique. Souffle de pierre scintillante d’émeraude : Fait tomber le Souffle de pierre scintillante d’Emerag d’en haut. Nécessite 23 foi et 15 énergie arcanique.

: Fait tomber le Souffle de pierre scintillante d’Emerag d’en haut. Nécessite 23 foi et 15 énergie arcanique. mauvaise haleine : canalise le dragon et émet un Souffle écarlate. Nécessite 15 foi et 12 énergie arcanique.

: canalise le dragon et émet un Souffle écarlate. Nécessite 15 foi et 12 énergie arcanique. glace de dragon: Canalise le dragon et libère un souffle d’œuf. Nécessite 15 foi et 12 énergie arcanique.

Elden Ring: comment améliorer les compétences du dragon

Bien sûr, ces puissantes capacités de dragon sont extrêmement utiles et rendent Elden Ring beaucoup plus facile, mais elles peuvent en fait devenir beaucoup plus fortes. Vous avez besoin d’un très spécial pour cela talismanqui est en fait relativement facile à obtenir mais qui est encore souvent négligé.

C’est à peu près ça Sceau de la Communion du Dragon, un sceau sacré qui améliore grandement les invocations de Dragon Communion. Pour l’atteindre, il vous faut deux clés d’épée en pierre, que vous pouvez trouver à différents endroits du monde du jeu. Où exactement nous vous disons dans le guide Toutes les clés d’épée de pierre et leurs emplacements.

Avec ces clés dans vos bagages, vous voyagez maintenant vers le donjon optionnel Tombe d’un héros marginal, qui se trouve près de l’église de la Communion des Dragons dans la zone de départ. Ici vous avez l’adversaire fort chevalier fantôme tué, qui laisse alors tomber le Sceau de la Communion du Dragon.

© Du logiciel/Bandai Namco