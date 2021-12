Ice Cube explique pourquoi Chris Tucker n’était pas dans la suite de vendredi

Ice Cube est passé au grand écran avec le film à succès Boyz n the Hood en 1991, et en 1995 nous avons Vendredi. vendredi a rapporté 27,4 millions de dollars au box-office et étant donné qu’il avait un budget de 3,4 millions de dollars, ce fut un grand succès au box-office. Le film a engendré trois films, avec un quatrième en préparation, mais un élément clé manquait aux films de suivi : la co-star Chris Tucker.

Chris Tucker, ou « Smokey », était une partie importante du premier film et a tellement ajouté à la comédie. Quand il n’était pas dans la suite, à l’exception d’une brève mention, les fans étaient confus, en colère et franchement contrariés. Récemment, Ice Cube a expliqué pourquoi Chris Tucker n’a pas repris son rôle. Cube a tweeté une déclaration selon laquelle « Nous étions prêts à payer à Chris Tucker 10 à 12 millions de dollars pour Vendredi prochain mais il nous a refusé pour des raisons religieuses », a expliqué l’auteur-compositeur. « Il ne voulait plus jurer ou fumer de l’herbe devant la caméra. »

Tucker, connu pour apparaître dans L’argent parle et dans le Heure de pointe série a déjà parlé de sa foi chrétienne. En 2014, il a dit Le détroit de Géorgie qu’il choisit de garder sa langue propre pendant les représentations comiques pour cette raison. Les paroles d’Ice Cube à propos de Tucker viennent après l’acteur Faizon Love (qui a joué Big Worm dans vendredi) aurait été payé moins que ce qui lui était dû pour son rôle dans le film. Il aurait reçu un salaire de 2 500 € pour son rôle dans le film et s’est depuis prononcé contre. Le problème a touché un nerf avec Ice Cube alors qu’il abordait le contrecoup sur les réseaux sociaux, où il a été décrit comme « changeant de court » le casting et « volant son propre peuple », a répondu Ice Cube avec un simple « Je n’ai pas volé non putain de corps. »





Le mois dernier dans une interview avec ASC (Tout Urbain Central), Tucker a dit ceci :

« À l’époque, je dois vous dire, l’une des raisons pour lesquelles je n’ai pas fait le deuxième était à cause de l’herbe », a déclaré Tucker dans « Parce que j’ai dit, mec, ce film est devenu un phénomène. Je ne veux pas tout le monde fume de l’herbe – et je n’ai jamais vraiment dit ça aux gens parce que je l’avais un peu oublié, mais c’était l’une des raisons pour lesquelles je ne l’ai pas fait. Parce que j’ai dit : « Je ne veux pas représenter tout le monde qui fume de l’herbe. » » » Et c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai dit » non « . Je ne voulais pas continuer à jouer ce personnage. C’était probablement bon pour moi parce que cela m’a permis de passer à la phase suivante et aux prochains films », a ajouté Tucker.

Vous pouvez écouter la suite de l’interview ici :

En ce qui concerne le retour et l’idée de revenir pour une quatrième rumeur de longue date vendredi film, Tucker a déclaré qu’il « l’envisagerait certainement ».

« J’ai toujours dit – parce que je sais que mes fans aiment tellement les films [and] ils en parlent toujours – j’ai dit, eh bien, s’ils viennent à moi avec un bon scénario et une bonne idée, je l’envisagerais certainement », a-t-il déclaré. « Mais cela fait si longtemps et ce personnage est devenu un si grand personnage. Je ne veux pas tout gâcher. »

Maintenant, nous devrons attendre et voir si et quand le quatrième film verra le jour et si ce sera Chris Tucker ou Mike Epps (qui a remplacé Tucker dans les suites) debout à côté de Ice Cube.





