WandaVision: la vidéo de Tommy et Billy recréant une scène des Avengers

«WandaVision» a créé un nouvel épisode vendredi et a laissé de nombreuses réactions, en plus de quelques mystères qui seront bientôt résolus. Les aspects les plus flattés par les fans étaient les références claires à «Alf» Oui ‘Malcom au milieu’, avec les enfants Tommy et billy briser le quatrième mur pour communiquer avec le public.

Ces deux personnages mentionnés ont déjà gagné l’affection des fans, mais ils ont déjà montré qu’ils devaient jouer un rôle important dans l’intrigue, et c’est ce qui s’est passé lorsque Pietro leur a dit: « Libérez en enfer, fruits du diable », des mots qui prennent de l’importance quand on rappelle que dans les bandes dessinées les jumeaux ont été victimes de Méphisto. On pense donc que le frère de Wanda est vraiment le méchant de cette histoire.

Loin de l’histoire principale de la fiction où les acteurs sont impliqués, les réseaux sociaux se sont manifestés de manière positive ces dernières heures par une vidéo mettant en vedette Billy (Julian Hilliard) Oui Tommy (Jett Klyne) Quoi devenu viral, principalement sur Twitter. Voir! Pourquoi était-ce si célébré?

La réponse est que la vidéo dure environ 30 secondes est une reconstitution claire du combat entre Captain America et Thor dans le film ‘The Avengers’ (2012). Dans le film, il est présenté comme la première rencontre entre le héros et le dieu asgardien, qui, en n’ayant pas la situation claire sur Loki, aboutissent à une bataille qui ne dure pas longtemps.







Les commentaires ont non seulement donné des messages de tendresse apparemment, ils ont également pensé au-delà de la série Dinsey + et ont déclaré que les enfants pourraient être choisis pour faire partie des « Young Avengers », qui aurait un espace dans le futur de Studios Marvel.