Fast X Domestic Box Office est proche d’un désastre pour la franchise

Vin Diesel a déjà révélé que des plans vont de l’avant pour diviser la double fin originale du Rapide et furieux franchise en un trio de films, mais il reste à voir si cela se produira encore. X rapide a certainement obtenu un résultat décent au box-office en principe, mais cela ne signifie pas qu’il a été pédalé jusqu’au bout pour la série à indice d’octane élevé, car il a eu du mal à gagner du terrain sur le front national.





Internationalement, X rapide a livré avec son box-office actuel d’un peu moins de 480 millions de dollars, mais en ce qui concerne son transport intérieur, il a été beaucoup moins que prévu, surtout compte tenu du budget et du battage médiatique qui l’entoure. Le film a pris 129 millions de dollars aux États-Unis mais voit maintenant son potentiel de gain s’estomper très rapidement par rapport aux autres films de la franchise. Cela signifie qu’il est peu probable X rapide dépassera F9, qui a terminé sa course avec environ 175 millions de dollars sur le marché intérieur et 700 dollars dans le monde. Considérant que ce film a atterri alors que la pandémie de Covid causait encore des problèmes majeurs aux cinémas, et l’énorme budget annoncé de 350 millions de dollars, X rapide a été très proche de la catastrophe financière.

Cependant, le film n’a pas été une bombe complète et tirera de nombreux bénéfices supplémentaires de ses sorties physiques et numériques à domicile, mais il fournit quelque chose d’un récit édifiant en ce qui concerne Rapide 11les dépenses de et le déblocage potentiel de Rapide 12qui pourrait commencer à voir l’intérêt pour la franchise diminuer à nouveau.

Pourquoi Fast X n’a-t-il pas dominé le box-office ?

Comme beaucoup de films Marvel Studio, X rapide a fait la plupart de ses dégâts lors du week-end d’ouverture, voyant immédiatement une baisse de 67% au cours de sa deuxième semaine et des baisses similaires par la suite. Bien qu’il n’y ait pas de fin au pouvoir des étoiles dans le film, ainsi que Mission impossible des cascades de niveau, des décès de personnages majeurs et une fin de cliffhanger, le plus gros problème du film est qu’après dix films, il n’y a tout simplement pas beaucoup plus qu’il ne peut réellement donner qui n’a jamais été vu auparavant – même si cette fois-ci c’est tout un peu plus élaborer.

L’apparition de Jason Momoa s’est avérée être l’un des aspects les plus discutés du film, mais cela ne peut à lui seul offrir un succès au box-office d’un milliard de dollars. Bien que X rapide a également sorti de grands retours de personnages lors d’une apparition de Gal Gadot et le retour de Hobbs de Dwayne Johnson dans les derniers instants, comme Adam noir prouvé, un grand camée post-crédits ne conduit pas nécessairement le public dans les salles. En plus de cela, le film est arrivé dans l’une des années les plus chargées que le box-office ait connues depuis plusieurs années, ce qui a obligé certaines personnes à choisir avec soin les films sur lesquels dépenser leur argent.

Indépendamment de, Fast 11 arrive et rien ne va arrêter cela, mais il semble probable qu’Universal cherchera à surveiller de plus près le budget du film, comme si le film voyait une baisse des revenus de X rapidealors la finale de la franchise pourrait finir par se retrouver dans une impasse plutôt que sur une autoroute ouverte.