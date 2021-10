Ghostface prépare son retour dans le premier trailer de « Scream »

A l’occasion du 10e anniversaire de la sortie de « Scream 4 », dernier film de la franchise avant la mort de Wes Craven, réalisateur original de la série, Paramount Pictures a enfin sorti un premier trailer de « Scream », un nouvel opus que Sydney Prescott, à nouveau joué par Neve Campbell, doit affronter un nouveau porteur du masque.

Ce qui est vraiment intéressant dans ce nouveau « Scream », à en juger par sa bande-annonce, c’est la prémisse dans laquelle ce nouveau meurtrier a ciblé des personnes qui sont liées aux tueurs d’origine, ajoutant une nouvelle tournure à son style de fiction autoréférentielle.

Aux côtés de Campbell, Courteney Cox et David Arquette, qui ont également été présents dans chacun des précédents épisodes de la saga, en plus d’avoir la présence de Marley Shelton, qui a rejoint le casting principal de « Scream 4 ». De plus, ce film mettra en vedette une nouvelle gamme de personnages composée de Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jack Quaid, Dylan Minette et Jasmin Savoy Brown.

Ce nouveau « Scream » sera le premier qui ne comportera pas la participation du légendaire réalisateur d’horreur Wes Craven, décédé en 2015. Le film est réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillet, un duo connu pour leur travail sur le 2019 film de l’année « Prêt ou pas » et ceux qui ont déjà exprimé leur inquiétude quant à la protection de l’héritage de Craven.

« Scream » semble se concentrer sur l’héritage de son premier opus en ciblant ce nouveau tueur comme cible principale des personnes liées à Billy Loomis et Stu Macher, qui se révèlent être les premiers porteurs du masque Ghostface lors de la vague de meurtres. qui s’est produit en 1996.

Bien que les deux personnages soient canoniquement décédés, il est probable que Gillet et Bettinelli-Olpin préparent une nouvelle surprise pour les fans de la franchise, qui depuis des années surprend le public avec ses rebondissements narratifs et ses révélations. « Scream » a une date de sortie prévue pour le 14 janvier 2022.