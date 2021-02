Nouveau Jawa 42 lancé à Rs 1,84 lakh; comprend un thème entièrement noir et des jantes en alliage

12 févr.2021 13:16:24 IST

Le 2021 Jawa 42 a été lancé en France, au prix de Rs 1,84 lakh (ancien showroom, Delhi). Oui, Jawa Motorcycles avait déjà une moto « Forty-Two » dans son portefeuille, mais cette nouvelle version « 42 » sera vendue à côté de cela et présente quelques changements esthétiques ainsi qu’une poignée d’améliorations mécaniques, qui feront également leur chemin vers les vélos Forty Two et Jawa standard dans le temps à venir. Jetons un coup d’œil à ce qui différencie le Jawa 42 du Forty-Two que nous connaissons depuis quelques années.

2021 Jawa 42 obtient le thème tout noir, jantes en alliage

En termes d’apparence, la Jawa 42 conserve le design de base que nous connaissons tous, mais la suspension, le carter du moteur, les doubles échappements et les pièces de cycle arborent désormais un thème entièrement noir. L’autre grand changement par rapport à la Forty-Two (qui comporte des roues à rayons filaires) est l’ajout de jantes en alliage noir à 13 rayons, chaussées de pneus tubeless. Les nouvelles roues seront disponibles comme accessoire pour les propriétaires existants de Jawa et Forty-Two.

Il existe trois nouvelles combinaisons de couleurs – Orion Red, Sirius White et AllStar Black – et le réservoir de carburant arbore une large bande de course. Les rétroviseurs d’extrémité de guidon sont de série et Jawa propose une moustiquaire, une calandre de phare et une barre de bagages arrière en option.

2021 Jawa 42 est légèrement plus puissant

Avec le 42, Jawa a éliminé le convertisseur catalytique placé sous la moto, le remplaçant par deux convertisseurs catalytiques plus petits situés près de l’endroit où les échappements jaillissent du moteur. À 171 kg, le Jawa 42 est légèrement plus léger, et quelques modifications apportées au moteur monocylindre de 293 cm3 le rendent également légèrement plus puissant. Il développe 27,3 ch – soit environ 1hp sur la Forty-Two – et 27 Nm de couple.

De plus, Jawa dit qu’il a rigidifié le châssis du 42 à certains endroits, réajusté la suspension avant, élargi le plateau du siège et ajouté plus d’amorti, et également redessiné la béquille latérale pour améliorer le dégagement dans les virages.

Toutes les améliorations mécaniques et de confort seront également déployées sur les vélos standard Jawa et Forty Two.

