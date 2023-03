C’est la guerre entre Disney et Victoria Alonso

merveille

L’Argentin qui a commencé à travailler chez Marvel en 2006 a été licencié il y a deux jours dans une nouvelle qui a choqué l’industrie.

©GettyVictoria Alonso.

victoria alonsoancien président de la post-production et des effets visuels chez merveillea été expulsé Disney. Au début, on avait dit qu’il avait démissionné, mais Le journaliste hollywoodien a confirmé qu’elle avait été licenciée par le studio et la guerre a commencé dans les médias, où toutes sortes de versions ont commencé à circuler.

Selon des rapports initialement publiés, elle a été licenciée pour avoir favorisé un environnement de travail toxique dans le département VFX de merveille. Comme on le sait, ce domaine est en crise depuis un certain temps en raison de ses conditions de travail. Dans cette même version, il est rapporté que le service des ressources humaines est intervenu dans l’affaire.

Cependant, il a été récemment révélé que la vraie raison pour laquelle elle avait été licenciée aurait été d’être productrice du film. « Argentin, 1985 » et rupture de son contrat, où il lui était interdit de travailler sur des films concurrents. Bien qu’elle ait été graciée pour avoir produit le film, elle n’a pas pu en faire la promotion. En ignorant cela, elle a été licenciée.

Quelques minutes après que la version de son travail ait commencé à circuler avec studios amazoniensl’avocat de aussi, galette de verre, a fermement nié avoir été licenciée pour cette raison. L’avocat a révélé que aussi a refusé de faire quelque chose qu’elle considérait comme contraire à ses principes et pour cette raison, elle a été congédiée. Glaser a également confirmé que aussi il a été « silencieux » dans Disney et que l’étude subira le « conséquences » de son licenciement.

+Ce que Disney a dit à propos du licenciement d’Alonso

En réponse au licenciement de victoria alonso, Disney parlé avec Variété et a souligné que la rupture de contrat était l’une des raisons fondamentales de son départ. De plus, ils ont regretté que aussi Je ne dis pas toute la vérité. Au-delà de cela, ils lui ont souhaité bonne chance pour l’avenir et l’ont remercié pour son travail et son dévouement pendant près de 20 ans au sein de l’entreprise.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?